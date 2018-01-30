В Магадане ребенок пострадал от упавшего с крыши снега

Полуторагодовалый ребенок пострадал от снежной массы, которая обрушилась на него с крыши жилого дома в Магадане.
По информации регионального СУ СК РФ, несчастный случай произошел сегодня утром. Мокрый снег упал на маму, несшую малышку на руках, когда та выходила из подъезда. Ребенок доставлен в Магаданскую областную детскую больницу, где ему оказывают медпомощь.
В ведомстве начали доследственную проверку по факту случившегося.
"В управляющей компании проводится выемка документов, опрашиваются ее работники и должностные лица. Устанавливается, кто должен был производить уборку снега с крыши дома, своевременно ли проводилась ее очистка", - говорится в сообщении.
Кроме того, следователи выясняют, откуда упал снег: с крыши дома или с балкона. Для этого изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения.
Проверку также проводит региональная прокуратура.
Напомним, накануне в области прошел сильный снегопад и резко потеплело. В связи с этим колымчан просят соблюдать меры безопасности вблизи жилых домов из-за свисающих сосулек.