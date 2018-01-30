Пермский Театр-Театр заявил в полицию о продаже фальшивых билетов

В сети появился ресурс, выдающий себя за официальный сайт Пермского академического Театра-Театра. Мошенники предлагают перевести деньги на электронный кошелек за билеты на несуществующие показы спектаклей по ценам значительно выше реальных.

- Помимо известного репертуара нашего театра, мошенники разместили на сайте афишу несуществующего спектакля "Китайские ночи" и пытаются реализовать на него билеты по предоплате через электронные средства расчета, - пояснила "РГ" пресс-секретарь Театра-Театра Анна Гилёва. - Мы уже обратились в отдел "К" ГУ МВД России по Пермскому краю. Сегодня мы предоставим кибер-полицейским все необходимые доказательства этого сетевого преступления.

Как стало известно из сообщений первых пострадавших, в минувшие выходные поддельный сайт был первым в выдаче "Яндекса" по поисковому запросу "Пермский академический Театр-Театр". Чтобы оказаться в топе, мошенники запустили контекстную рекламу.

Один из пострадавших сообщил, что в социальной сети с ним познакомилась очаровательная незнакомка и предложила провести первое свидание на спектакле пермского театра. Для того, чтобы новый знакомый мог приобрести билеты, "девушка" отправила ссылку на фейковый сайт театра. При этом стоимость поддельных билетов (1500 рублей за билет) оказалась в несколько раз выше реально действующих расценок пермского театра.