Регионы ПФО примут соотечественников, проживающих за рубежом

В этом году на Вятке впервые начнет действовать подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2018 - 2020 годы". В общей сложности регион намерен принять 375 человек, вместе с тем в большинстве субъектов РФ в ПФО аналогичные программы действуют уже не первый год, а счет переселившихся идет уже на десятки тысяч.

Кировская программа на днях была согласована, соответствующее распоряжение вышло за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Для пожелавших вернуться на историческую Родину традиционно предусмотрен целый комплекс мер поддержки - от компенсаций за переезд и оплату госпошлин до помощи в поиске работы. Самыми ценными можно, пожалуй, считать предоставление разрешения на временное проживание (РВП) вне квот, что дает право на работу, а также ускоренное оформление гражданства. При этом речь идет о привлечении в первую очередь востребованных на местном рынке труда специалистов.

Как сообщил "РГ" начальник управления государственной службы занятости Кировской области Андрей Нечаев, в прошлом году регион вошел в число 17 субъектов РФ, где было решено запустить программу впервые. Цифра в 375 человек (без учета членов семей) была получена в результате анализа рынка труда, процесс пойдет по нарастающей. В первый год регион намерен принять 75 человек, потом 125 и 175. Хотя прогнозировать, сколько желающих переехать в Кировскую область окажется на самом деле, пока сложно.

В первую очередь ставка делается на медицинских работников, которых сегодня в регионе заметно не хватает. Они получат дополнительную преференцию - материальную поддержку на адаптацию в 10 тысяч рублей ежемесячно в течение полугода. Окончательное решение будет принимать комиссия, в состав которой войдут представители различных ведомств, ведь кроме квалификационных требований участники программы не должны иметь проблем с законом и не быть носителями опасных заболеваний.

Один из самых серьезных вопросов при переселении - жилищный. Сначала переселенцев встретят в регионе и на адаптационный период разместят во временном жилье. Но затем они должны будут либо арендовать, либо купить недвижимость. Здесь существенную помощь может оказать банк вакансий с предоставлением жилья от работодателя. Таких сегодня немало, например для тех же медиков.

- В этом году, - считает Андрей Нечаев, - интерес к программе проявят, скорее всего, те, кто уже живет и трудится на территории региона. Как правило, это квалифицированные специалисты, но у них нет гражданства, а есть РВП или вид на жительство. Но, не исключено, появятся и соотечественники из ближнего или даже дальнего зарубежья. Например, как показывает опыт других регионов, в Россию возвращаются жители стран Балтии.

Если Вятка делает в этом направлении пока первые и весьма робкие шаги, то другие регионы возможностями госпрограммы, которая впервые была утверждена еще в 2006 году, пользуются активно. К примеру, в Саратовскую область за последние восемь лет переехали почти 19 тысяч соотечественников, в Нижегородскую - около 11 тысяч, в Самарскую за 2014 - 2017 годы - свыше 13 тысяч.

- В Ульяновской области программа содействия добровольному переселению соотечественников реализуется уже четыре года, - говорит руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона Денис Герасимов. - Приятно отметить, что образовательный уровень участников достаточно высок: около половины заявителей имеют высшее образование. Многие владеют востребованными рабочими специальностями, поэтому программа способствует сокращению дефицита кадров в регионе. У нас предусмотрены разные меры поддержки, такие как единовременная помощь многодетным семьям, молодым участникам программы в возрасте до 30 лет, а также компенсация за наем жилья.

Сейчас каждый регион принимает свои программы переселения соотечественников в зависимости от потребностей. К примеру, в Нижегородской области такие документы принимались на 2010-2012 годы, затем на 2014-2016-й, теперь разработана программа на 2018-2020 годы, ее проект уже согласован Правительством РФ, остается дождаться только выхода соответствующего распоряжения, пояснили "РГ" в министерстве социальной политики региона. В ближайшие несколько лет местные власти намерены принять 1912 соотечественников. Приоритет будет отдаваться инженерам и ученым, а также имеющим педагогическое и медицинское образование.

Отметим, что сами участники программы нередко жалуются на сложность процедуры переезда: слишком много справок и документов надо для этого собрать, перевести, заверить у нотариуса и так далее. В этом смысле показательна история Евгения Мартынова, приехавшего в 2015 году в Нижний Новгород из Запорожья вместе с женой и дочкой.

- Наличие программы добавляло нам уверенности, но переехали бы в любом случае в связи со сложившейся ситуацией на Украине, - рассказал он "РГ". - Из обещанных мер поддержки мы вначале получили только полис ОМС, плюс в течение года дочка бесплатно питалась в школе. Могли рассчитывать на разовую выплату в 20 тысяч рублей на меня и по 10 тысяч на других членов семьи, но даже не стали обращаться, потому что элементарно устали таскать справки, заполнять бланки, многие приходилось переписывать по три раза, так как принимали разные чиновники и у каждого были свои требования в оформлении. Чтобы получить свидетельство участника программы, надо было встать в электронную очередь. Приехали мы в сентябре, и оказалось, что можем попасть на прием только в конце марта.

По словам Мартынова, сложности возникали и из-за отсутствия информации, куда идти после получения очередной справки. Каждый инспектор отвечал на вопросы конкретно по своему направлению, какой-то единой и понятной системы действий не сложилось, но это отчасти объясняется тем, что многие случаи индивидуальны, а потому и набор документов может отличаться.

Непросто было и снять жилье, так как многие хозяева квартир не хотят оформлять временную регистрацию на таких постояльцев: кому-то лень возиться, кто-то просто опасается это делать по незнанию. Из-за такой процедуры аренда квартиры обходилась дороже. Зато с работой у нашего героя проблем не возникло - спустя всего полторы недели после начала поиска он устроился в одну из крупных компаний, занимающихся автоматизацией производства, а сейчас стал программистом в местном офисе разработки западной фирмы. В общем, несмотря на все сложности, Евгений доволен тем, как устроился и о переезде не жалеет.