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30.01.2018 10:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чувашии отмечен рост призывников с высшим образованием

Текст: Сергей Кирсанов
План призывной кампании осени 2017 года в Чувашии выполнен на 100 процентов. В военные части направлен 1321 житель республики, из них десять человек будут проходить службу в Президентском полку.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Итоги призыва на совещании у главы региона озвучила министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева. Она отметила, что с каждым годом возрастает число молодых людей, получивших перед срочной службой высшее образование. В прошлом году таковых было 23 процента, в предыдущий период - 21,1 процента.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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В общей сложности в 2017 году на призывные комиссии были вызваны 5585 человек. Не обошлось, конечно, и без уклонистов, осенью их было 49, однако число игнорирующих повестки в военный комиссариат становится меньше.

- В основном сегодня большинство понимает, что служить - это ответственно и почетно, - заявила Тимофеева.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

К слову, год от года улучшается и показатель годности к военной службе по состоянию здоровья. В прошедшую кампанию был зафиксирован показатель в 75,8 процента. Как отмечают чиновники, большую роль в этом играет систематическая работа, выстроенная вместе с Минздравом республики.

Все 59 воинских команд, отправленных в части со сборного пункта в городе Канаш, были обеспечены необходимым обмундированием и продовольствием.

Фото: depositphotos.com
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Военный комиссар Чувашии Александр Мокрушин выразил уверенность, что и следующие призывы будут проведены на должном уровне.

Глава республики Михаил Игнатьев озвучил результаты социологического опроса, показавшего высокое доверие к военнослужащим. Уровень в 97 процентов сопоставим с показателями периода после Великой Отечественной войны.

- Нам нужна стабильность в стране, а это возможно благодаря авторитету людей в погонах, - резюмировал Игнатьев.

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