В Пензенской области помогут трудоустроить многодетных родителей

В регионе стартовал пилотный проект по льготному трудоустройству многодетных родителей, которые нуждаются в постоянном заработке, а также матерей-одиночек и воспитывающих детей-инвалидов.

Как выяснилось, им зачастую отказывают в трудоустройстве, особенно в сельской местности, где найти постоянную работу и без того сложно. А если дома еще семеро по лавкам, то шансов практически нет. И уж совсем не обойтись без посторонней помощи, если семья оказалась в сложной жизненной ситуации.

У молодой мамы Наташи, которая просила не называть ее фамилию, четверо детей. Старший учится во втором классе. Недавно она развелась с мужем, а неделю назад осталась без крыши над головой - почти дотла выгорел деревянный дом. К счастью, никто не пострадал. Восьмилетний Никита вывел из горящего жилища младших сестер, а полуторагодовалого брата буквально в одной рубашке вынес на себе. Школьника представили к награде "За отвагу на пожаре". Но для мальчика это сейчас слабое утешение. Его могут разлучить с мамой, потому что у нее нет жилья и работы. Органы опеки не могут поступить иначе в сложившихся обстоятельствах.

В трудной жизненной ситуации ежегодно только в Пензенской области оказываются сотни семей. Чтобы помочь им, по поручению губернатора Ивана Белозерцева был разработан пилотный проект по созданию рабочих мест. Он создан в рамках региональной программы "Содействие занятости населения в Пензенской области".

В первую очередь он направлен на трудоустройство мам, которые нуждаются в работе, но не могут ее найти.

Работодателям, участвующим в проекте, предоставят субсидию - 58,8 тысячи рублей за каждое рабочее место

- Родители по разным причинам не могут выбраться из сложной ситуации самостоятельно. Часто одному или обоим из них требуется лечение от пагубных зависимостей. После этого необходима социальная реабилитация. Поэтому и было принято решение помочь таким семьям, - пояснила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

Для этого из регионального бюджета работодателям, готовым поучаствовать в проекте, предоставят субсидию в размере 58,8 тысячи рублей за каждое созданное рабочее место. Деньги можно потратить на необходимое оборудование. Это может быть новый швейный станок, мини-пекарня, компьютерное оборудование, в том числе для работы на дому. Единственное условие, предъявляемое к работодателям, - они не должны иметь долгов по уплате налогов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджет.

Специалисты регионального минтруда определили три муниципальных района, где будет "обкатываться" проект, - Башмаковский, Колышлейский и Сосновоборский. Но при необходимости оказать подобную помощь могут и в других населенных пунктах.

- У нас создан банк данных семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. Помощь им оказывают разные ведомства, каждый в рамках своих полномочий. Теперь они могут взаимодействовать в рамках созданного проектного офиса. Будем работать с каждой семьей индивидуально. Постоянная работа поможет этим родителям сменить социальное окружение и изменить образ жизни, - пояснила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.