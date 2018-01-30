В Уфе семья с детьми отравилась угарным газом

В Демском районе Уфы семья с двумя несовершеннолетними детьми была доставлена в больницу с признаками отравления угарным газом. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

- При осмотре газового оборудования в доме, где произошло ЧП, специалисты выявили нарушения при установке дымохода. Он расположен параллельно с вентиляционным каналом в кирпичной стене кухни. Оголовки дымохода и вентканала находятся под одним козырьком, а на самих оголовках наблюдалось обледенение. Предварительно, именно это стало причиной отравления, - рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

Сейчас СК по Башкирии организовал по данному факту доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.