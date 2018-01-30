14 апреля все желающие смогут принять участие в международной акции. По традиции автор текста приехала на родину проекта - Новосибирск.

Дебютный роман писательницы "Зулейха открывает глаза" в 2015 году стал ярким событием в литературе и собрал престижные премии "Большая книга", "Ясная Поляна", "Книга года".

Мало кто знает, но первым "Зулейху" открыл новосибирский журнал "Сибирские огни". В конце 2014 года писатель Виталий Сероклинов, в ту пору заведующий отделом прозы журнала, получил на электронную почту "рукопись".

- Обычно пары минут хватает, чтобы понять, что из себя представляет произведение. Начинаю читать и вижу сочные образы, потрясающий слог, читаю дальше и понимаю, что надо срочно звонить Гузель. Все это происходило ночью, но мы быстро приняли решение публиковать роман. Теперь я всем гордо говорю, что был первым редактором Яхиной, - делится Виталий Сероклинов.

Текст для"Тотального диктанта-2018", по словам автора, был готов еще летом прошлого года.

- Я сама, - говорит Гузель Яхина, - ни разу не участвовала в акции. Когда ко мне обратилась руководитель проекта Ольга Ребковец с предложением стать автором, я с радостью согласилась, но только сейчас начинаю осознавать, насколько это все серьезно. Для диктанта текст пришлось уравновесить по "ошибкам опасности", что-то упростить, адаптировать, по двум словам разгорелись горячие баталии. Я узнала, насколько пристально филологи разглядывают каждое слово в тексте, написанном для диктанта.

Писательница сообщила, что текст будет состоять из трех частей - "Утро", "День" и "Вечер". Это "три кусочка одного дня жизни" героя нового романа Яхиной "Дети мои" - учителя немецкой словесности Якоба Баха. Сам роман, действие которого разворачивается в Поволжье в 20-40-х годах прошлого века, выйдет в свет в мае 2018-го в "Редакции Елены Шубиной" издательства АСТ.

- Боялась, когда писала. Был страх сделать что-то похожее на "Зулейху...". Мне не хотелось "выезжать" на успехе первой книги. Тяжело заходила на территорию нового романа. Конечно, важно, что скажут критики, но дело сделано, роман написан, - рассказала Гузель Яхина.