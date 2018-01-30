Под Красноярском рухнула крыша жилого дома

Шиферная крыша многоквартирного жилого дома обрушилась в городе Канске Красноярского края. ЧП произошло поздно ночью, когда жильцы уже спали, сообщает ГУ МВД по региону.

По информации полиции, в доме не выдержала сгнившая кровля. Упавшая крыша повредила потолки нескольких квартир. Только по счастливому стечению обстоятельств никто из жильцов не пострадал. В это время в доме находились 20 человек, из которых восемь дети.

- В настоящее время люди размещены у родственников. На месте происшествия дежурят наряды ДПС. Они охраняют сохранность имущества жильцов дома, - рассказали в ведомстве.

Пострадавший дом был построен еще в 1938 году и уже давно нуждался в ремонте. Согласно предварительной версии, причиной обрушения стала ветхость конструкции здания.