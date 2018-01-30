В Новосибирске задержан чиновник по подозрению в мошенничестве

Новости

В Тбилиси на станции метро обрушился потолок 11:05
В Москве пройдет месяц белорусской культуры 11:05
Снегопад заставил москвичей пересесть на общественный транспорт 11:00
Искусственную звезду вывели на орбиту 10:51
Фото: Турецкие "картонные" БМП ACV-15 укрепили мешками с песком 10:51
Кузнецова: Попадание в "кремлевский список" США - позитивная оценка 10:50
Рубль начал расти после небольшого ослабления к доллару 10:50
Опубликован самый детальный снимок урагана на Юпитере 10:48
В Минтрансе прокомментировали американский "Кремлевский список" 10:47
Терюшков: Решение Ольги Граф оправдано и вызывает уважение 10:47
У "Тройки" появится новая интернет-прописка 10:43
Секс-скандал может оставить без проката новый фильм Вуди Аллена 10:41
Трутнев: Было бы обидно не попасть в "кремлевский доклад" 10:31
Toyota привезет в Россию новейший кроссовер C-HR 10:28
Клименко назвал "лестным" его включение в "кремлевский доклад" США 10:22
В Екатеринбурге более 300 человек эвакуировали из спортивных центров 10:15
Пермский Театр-Театр заявил в полицию о продаже фальшивых билетов 10:11
Дворкович: Список минфина США - как книга "Кто есть кто в политике РФ" 10:10
Флот России получит уникальный спасательный аппарат 10:02
Бен Кингсли и Моника Беллуччи сыграют в новом шпионском триллере 09:59
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в "минировании" больницы 09:53
Питание для участников массовых мероприятий будут проверять на радиацию 09:51
Минтранс предложил запретить "выкидывать" безбилетников из автобуса 09:50
Тысячи людей эвакуированы из-за ложных угроз взрыва в 4 регионах РФ 09:49
Под Красноярском рухнула крыша жилого дома 09:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
30.01.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске задержан чиновник по подозрению в мошенничестве

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирске утром был задержан заместитель начальника департамента ЖКХ и энергетики мэрии. Как уточнил "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Дмитрий Чечулин, 47-летний чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Фото: Администрация Махачкалы
Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток

По данным следствия, в августе прошлого года подозреваемый встретился в одном из городских ресторанов с представителем управляющей компании ООО "УКЖХ Октябрьского района" и предложил оказать содействие в получении бюджетных субсидий на ремонт ветхих домов и благоустройство территорий. Сумму предполагаемых субсидий, обещанных чиновником, в Следственном комитете не уточнили, однако известно, что за свои услуги он попросил от коммерческой организации пять миллионов рублей.

Это могло обернуться уголовным преследованием за попытку взятки, однако, как подчеркнул Дмитрий Чечулин, работник мэрии полномочиями по предоставлению бюджетных средств не обладал и выполнять свои обещания не собирался. Следовательно речь изначально идет о мошенничестве.

- В дальнейшем злоумышленник подготовил фиктивные договора о выполненных работах в виде консервации системы отопления, промывки системы отопления, проведении гидравлических испытаний, запуск системы отопления на жилых объектах, обслуживаемых управляющей компанией на общую сумму более 5 миллионов рублей. В действительности указанные работы были выполнены иными организациями, - рассказал представитель СК.

Экс-начальник УФНС по Владимирской области задержан за крупную взятку
В Приморье суд конфисковал имущество осужденного за взятку чиновника
Алтайскую чиновницу судят за мошенничество с жильем детей-сирот

После проделанных махинаций, как отмечают в ведомстве, подозреваемый потребовал перевести на счет подконтрольной ему организации 150 тысяч рублей. Как говорится, для начала. Позже он стал требовать и остальную сумму. Однако денег он так и не дождался, действия чиновника были пресечены сотрудниками регионального Управления ФСБ. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте подозреваемого, ему грозит до шести лет лишения свободы.

На аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал подчиненных не смешивать коммерческую и муниципальную службу.

- В данном случае я не могу никого защищать, у меня нет таких полномочий. Произошедшее ударит по авторитету всей мэрии. Поэтому еще раз обращаюсь к вам, уважаемые товарищи, мы работаем в одном коллективе и ради одного дела, и если есть какие-то другие мысли, то я никого не держу, - подчеркнул глава города. - Пожалуйста, идите и занимайтесь предпринимательством.

Главное сегодня

Трутнев: Было бы обидно не попасть в "кремлевский доклад"
Пушков призвал не идти навстречу Польше в газовом вопросе
Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад"
В британской Палате лордов выступили за расширение диалога с РФ
Росморречфлот назвал моряков судна "Восток" пропавшими без вести