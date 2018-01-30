В Новосибирске задержан чиновник по подозрению в мошенничестве

В Новосибирске утром был задержан заместитель начальника департамента ЖКХ и энергетики мэрии. Как уточнил "РГ" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Дмитрий Чечулин, 47-летний чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По данным следствия, в августе прошлого года подозреваемый встретился в одном из городских ресторанов с представителем управляющей компании ООО "УКЖХ Октябрьского района" и предложил оказать содействие в получении бюджетных субсидий на ремонт ветхих домов и благоустройство территорий. Сумму предполагаемых субсидий, обещанных чиновником, в Следственном комитете не уточнили, однако известно, что за свои услуги он попросил от коммерческой организации пять миллионов рублей.

Это могло обернуться уголовным преследованием за попытку взятки, однако, как подчеркнул Дмитрий Чечулин, работник мэрии полномочиями по предоставлению бюджетных средств не обладал и выполнять свои обещания не собирался. Следовательно речь изначально идет о мошенничестве.

- В дальнейшем злоумышленник подготовил фиктивные договора о выполненных работах в виде консервации системы отопления, промывки системы отопления, проведении гидравлических испытаний, запуск системы отопления на жилых объектах, обслуживаемых управляющей компанией на общую сумму более 5 миллионов рублей. В действительности указанные работы были выполнены иными организациями, - рассказал представитель СК.

После проделанных махинаций, как отмечают в ведомстве, подозреваемый потребовал перевести на счет подконтрольной ему организации 150 тысяч рублей. Как говорится, для начала. Позже он стал требовать и остальную сумму. Однако денег он так и не дождался, действия чиновника были пресечены сотрудниками регионального Управления ФСБ. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте подозреваемого, ему грозит до шести лет лишения свободы.

На аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал подчиненных не смешивать коммерческую и муниципальную службу.

- В данном случае я не могу никого защищать, у меня нет таких полномочий. Произошедшее ударит по авторитету всей мэрии. Поэтому еще раз обращаюсь к вам, уважаемые товарищи, мы работаем в одном коллективе и ради одного дела, и если есть какие-то другие мысли, то я никого не держу, - подчеркнул глава города. - Пожалуйста, идите и занимайтесь предпринимательством.