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30.01.2018, 10:02
Текст: Алексей Иванов

Флот России получит уникальный спасательный аппарат

В 2019 году Северный флот получит модернизированный спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер", обладающий уникальными в мировом масштабе характеристиками, сообщили в Министерстве обороны России. Аппарат проходит ремонт и модернизацию на "Канонерском судостроительном заводе" Санкт-Петербурга, ход работ контролирует Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Бестер" предназначен для спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубине до 720 метров. Одновременно он может поднять на поверхность до 22 моряков. После модернизации СГА будет обладать теми же характеристиками, что и аппараты "Бестер-1" (проект 18271).

Главной их особенностью является возможность эвакуации людей при крене затонувшей подлодки до 45 градусов, тогда как все мировые аналоги способны спасти экипаж при крене лишь в 15 градусов. Добиться этого удалось благодаря новой системе наведения посадки и прикрепления к аварийной субмарине с помощью камеры присоса.

Как уже сообщала "РГ", в начале 2016 года аппарат "Бестер-1" был доставлен на Тихоокеанский флот, его постоянным местом базирования стало спасательное судно "Игорь Белоусов".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

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