На Вологодчине участковый учит сельских детей французскому боксу

В поселке Грибково Вологодского района участковый уполномоченный Подлесного сельского поселения Руслан Верещагин открыл бесплатную секцию для детей по французскому боксу - сават ("старый ботинок").

Руслан Верещагин берет к себе в секцию всех ребят, независимо от их возраста и физподготовки. Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области

Его поддержала и администрация муниципалитета. Сотрудник полиции приглашает на тренировки ребят, независимо от возраста и физической подготовки.

В Грибково проживает чуть больше тысячи человек. До Вологды более 15 километров. Ездить в спортивные секции в город далеко и накладно. Вот мальчишки и слоняются без дела после школы. Участковый это заметил и решил организовать секцию по французскому боксу. Сам Руслан Верещагин живет в Грибково более 20 лет и занимается саватом с начала 2000-х годов. Он неоднократный победитель соревнований в регионе и бронзовый призер первенства РФ, кандидат в мастера спорта.

Сават еще называют французским кикбоксингом, в этом боевом искусстве используются в равной мере и руки, и ноги. Изначально он был типом уличного боя во Франции. От желающих записаться в секцию Верещагина отбоя не было. Тренируются они в местном спорткомплексе.

- Занимаемся три раза в неделю по полтора часа, - говорит полицейский.

По словам председателя федерации сават Вологодской области Алексея Петрушина, в небольших поселках дети заинтересовались боевыми искусствами. В прошлом году, например, Евгений Безяев из поселка Сосновка занял пятое место на Чемпионате мира по карате в Ирландии.