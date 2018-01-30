В Коми мужчину осудили за стирку кота в машине

В Республике Коми вынесли приговор жителю Ухты, который до смерти выстирал кота своей знакомой в машине. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, преступление произошло в октябре прошлого года. 37-летний мужчина, обидевшись на свою подругу, засунул ее кота в стиральную машину и запустил. Рыжик перестал подавать признаки жизни после второго цикла работы агрегата. Все это мужчина снял на видео и переслал знакомой.

В ходе следствия и в суде житель Ухты, уже отбывавший наказание в колонии, не смог объяснить причины своего поступка. Наоборот, говорил, что кот был ласковым и не кусался. Мировой судья возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов".

Суд вынес вердикт: ограничение свободы сроком на один год.

Причину столь мягкого приговора объяснила "РГ" старший помощник прокурора Республики Коми Наталия Спиридонова: на момент совершения преступления инкриминируемая статья не предусматривала наказания в виде лишения свободы. Изменения в нее внесли лишь 20 декабря 2017 году. Принимая во внимание, что уголовный закон не имеет обратной силы, назначить наказание в новой интерпретации невозможно.