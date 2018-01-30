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30.01.2018 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшему вице-премьеру Крыма продлили арест на полгода

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
В Симферополе состоялось предварительное слушание суда по делу бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина. Судья отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Первое слушание дела по существу назначено на 2 февраля. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Игорь Морозов.
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Экс-вице-премьер Крыма арестован на два месяца

- Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокаты предъявили нотариально заверенное согласие дочери Казурина предоставить для этих целей свою квартиру в Севастополе, - рассказал адвокат обвиняемого экс-чиновника Игорь Морозов. - Предоставили также характеристики о том, что Олег Викторович (Казурин - ред.) чернобылец, положительно характеризуется, много положительных отзывов от значимых лиц. Однако судом было удовлетворено ходатайство обвинителя о продлении на шесть месяцев срока содержания под стражей.

По словам адвоката, после года нахождения в следственном изоляторе, его подзащитный не очень хорошо себя чувствует. Защита предоставила соответствующие справки о состоянии здоровья Казурина, но суд их отклонил.

Напомним, Олега Казурина обвиняют в получении взятки в размере 27 миллионов рублей. При этом экс-чиновник обвиняется по нескольким статьям УК РФ, в том числе по статье 290 ("Получение через посредника взятки в особо крупном размере"), статьи 174.1 ("Отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере"), статей 30 и 159 ("Приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере").

Фото: УФСБ России по Республике Крым
Опубликовано видео задержания крымского вице-премьера

Казурин был освобожден от обязанностей вице-премьера правительства Крыма в декабре 2016 года. Спустя два месяца его взяли под стражу. Расследование длилось почти год, до декабря 2017 года. Как ранее сообщал Следственный комитет, Казурина обвиняют в получении части взятки от 27 миллионов рублей. Инкриминируемый эпизод имел место в период с августа по декабрь 2016 года. Якобы взятка предназначалась за содействие чиновником одной из строительных фирм при заключении контракта на строительство жилых домов. Этой же фирме было обещано общее покровительство. Часть средств летом того же года подозреваемый потратил на покупку квартиры и гаража для своей родственницы.

Уже будучи уволенным из правительства, в январе 2017 года Казурин якобы потребовал от предпринимателя купить и передать ему автомобиль Lexus и нежилое помещение в Москве площадью не менее 200 квадратных метров. Такой была плата за получение двух госконтрактов в Крыму. Однако эта часть сделки не состоялась, потому что предприниматель обратился в правоохранительные органы. В общей сложности Казурин проработал в правительстве Крыма менее года.

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