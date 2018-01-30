Планировалось, что форум начнется в 10 утра, но группа представителей от вооруженной сирийской оппозиции, прилетев из Турции утром 30 января, заявила, что не станет участвовать в мероприятии, если не будет выполнен ряд их условий. В частности, почему голубь с оливковой ветвью, а он сейчас в Сочи везде, даже на бортах автобусов, расправил крылья на фоне сирийского полотнища с двумя звездами - это флаг правительственных сил Сирии. Вооруженная оппозиция использует знамя с тремя звездами.
В ходе двухчасовых переговоров при вмешательстве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу конфликт частично удалось уладить - группа недовольных отправилась на конгресс. Но особо несгибаемые заявили, что не поедут, и остались в аэропорту ждать самолета обратно. Сам конгресс начал работу после того, как Сергей Лавров произнес приветственную речь от имени президента РФ Владимира Путина. Речь закончилась овациями зала и скандированием "Давайте жить дружно!" Многие сирийцы учились в СССР и хорошо знакомы с нашей культурой. Самые активные продолжали скандировать "Да здравствует Россия!", и министру даже пришлось призвать публику к тишине. "Если Россия да здравствует, то дайте мне сказать", - обратился он к залу. После вступительной части Лавров, спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, представители Ирана и Турции, наблюдатели со стороны стран - членов Совбеза ООН покинули зал. Там остались только более 1500 делегатов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Последний, как сказал Лавров, будет помогать с организацией форума.
Сирийцы, собравшиеся в Сочи, должны в первую очередь наладить контакты между собой. Это непросто, учитывая, что война в Сирии идет седьмой год. Одна из главных задач конгресса, как ее сформулировал МИД России, придать новый импульс переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве, а также запустить диалог между различными группами сирийского общества. Предполагается, что это может способствовать выходу на значимые для сирийского примирения решения вплоть до разработки новой конституции Сирии. А пока что Россия вместе с двумя другими государствами-организаторами Ираном и Турцией показывает, что у них есть возможность собрать различные силы из запутанного мира сирийской политики. Собственно, в Сочи собрались те, кто действительно хочет мира в Сирии и стремится использовать для этого любую возможность. Конечно, есть группировки, которые преследуют в первую очередь свои интересы. Но, что интересно, даже отказавшаяся приехать оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам заявила, что признает результаты конгресса в случае, если они будут одобрены ООН.
Выступая перед журналистами на полях конгресса научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, отметил благожелательную атмосферу на форуме. "Многих из участников разделяет вражда, однако все переговоры проходят очень конструктивно", - сказал он, подчеркнув, что вопрос о проведении конгрессов на регулярной основе должен решаться в ходе "регулярных консультаций с партнерами". "Генсек ООН направил сюда спецпредставителя по Сирии Стаффана де Мистуру, что означает, что данная площадка в Сочи функционирует в рамках международного права", - пояснил Наумкин.