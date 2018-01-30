В зале пленарных заседаний главного медиацентра сочинской олимпийской деревни висит баннер с лозунгом "Мир народу Сирии!" и символ конгресса в Сочи - белый голубь с оливковой ветвью на фоне сирийского флага с двумя звездами.

Планировалось, что форум начнется в 10 утра, но группа представителей от вооруженной сирийской оппозиции, прилетев из Турции утром 30 января, заявила, что не станет участвовать в мероприятии, если не будет выполнен ряд их условий. В частности, почему голубь с оливковой ветвью, а он сейчас в Сочи везде, даже на бортах автобусов, расправил крылья на фоне сирийского полотнища с двумя звездами - это флаг правительственных сил Сирии. Вооруженная оппозиция использует знамя с тремя звездами.

В ходе двухчасовых переговоров при вмешательстве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу конфликт частично удалось уладить - группа недовольных отправилась на конгресс. Но особо несгибаемые заявили, что не поедут, и остались в аэропорту ждать самолета обратно. Сам конгресс начал работу после того, как Сергей Лавров произнес приветственную речь от имени президента РФ Владимира Путина. Речь закончилась овациями зала и скандированием "Давайте жить дружно!" Многие сирийцы учились в СССР и хорошо знакомы с нашей культурой. Самые активные продолжали скандировать "Да здравствует Россия!", и министру даже пришлось призвать публику к тишине. "Если Россия да здравствует, то дайте мне сказать", - обратился он к залу. После вступительной части Лавров, спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, представители Ирана и Турции, наблюдатели со стороны стран - членов Совбеза ООН покинули зал. Там остались только более 1500 делегатов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Последний, как сказал Лавров, будет помогать с организацией форума.

Сирийцы, собравшиеся в Сочи, должны в первую очередь наладить контакты между собой. Это непросто, учитывая, что война в Сирии идет седьмой год. Одна из главных задач конгресса, как ее сформулировал МИД России, придать новый импульс переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве, а также запустить диалог между различными группами сирийского общества. Предполагается, что это может способствовать выходу на значимые для сирийского примирения решения вплоть до разработки новой конституции Сирии. А пока что Россия вместе с двумя другими государствами-организаторами Ираном и Турцией показывает, что у них есть возможность собрать различные силы из запутанного мира сирийской политики. Собственно, в Сочи собрались те, кто действительно хочет мира в Сирии и стремится использовать для этого любую возможность. Конечно, есть группировки, которые преследуют в первую очередь свои интересы. Но, что интересно, даже отказавшаяся приехать оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам заявила, что признает результаты конгресса в случае, если они будут одобрены ООН.

В Сочи собрались те, кто хочет мира в Сирии

Выступая перед журналистами на полях конгресса научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, отметил благожелательную атмосферу на форуме. "Многих из участников разделяет вражда, однако все переговоры проходят очень конструктивно", - сказал он, подчеркнув, что вопрос о проведении конгрессов на регулярной основе должен решаться в ходе "регулярных консультаций с партнерами". "Генсек ООН направил сюда спецпредставителя по Сирии Стаффана де Мистуру, что означает, что данная площадка в Сочи функционирует в рамках международного права", - пояснил Наумкин.