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30.01.2018 10:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На сирийский конгресс в Сочи приехали более 1500 делегатов

Текст: Константин Волков (Сочи)
На Конгресс национального диалога в Сочи приехали 1511 участников. Об этом заявил утром 30 января Оргкомитет форума.

Среди прибывших - представители сирийского Национального координационного комитета за демократические перемены, движения "Завтра Сирии", астанинской и московской платформ. Также на Конгрессе представлены все слои сирийского общества. Хотя большинство приехавших - арабы, но также присутствуют и представители других этнических групп - курды, армяне, черкесы, туркоманы, чеченцы, дагестанцы, а также - делегаты от различных конфессий, таких как езиды, друзы.

Фото: Сергей Бобылев/ Фотохост агентства ТАСС
В Сочи начал работу Конгресс сирийского национального диалога

Между тем оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам, отказавшаяся приехать в Сочи, заявила, что признает результаты Конгресса в случае, если они будут одобрены ООН.

ООН на Конгрессе представляет спецпредставитель организации по Сирии Стаффан де Мистура. Как рассказал "РГ" источник, близкий к внешнеполитическим кругам, ООН очень серьезно отнеслась к мероприятию в Сочи, особенно с учетом того, что российская сторона декларирует эту встречу как способ придать импульс буксующим переговорам по сирийскому урегулированию в Женеве.

Одна из главных задач мероприятия, как ее сформулировал МИД РФ, - придать новый импульс переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве, а также - запустить диалог между различными группами сирийского общества. Предполагается, что это может способствовать выходу на значимые для сирийского примирения решения, вплоть до разработки новой конституции Сирии.

Государствами-организаторами Конгресса в Сочи стали наряду с РФ Турция и Иран - страны-гаранты Астанинского процесса.
 

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