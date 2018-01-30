Суд запретил строить многоэтажки на землях Херсонеса

Суд аннулировал разрешение на строительство многоэтажных домов в границах достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

- Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда города Севастополя от 05.12.2017 о признании недействительным разрешения на строительство, выданное одному из ООО, - рассказал старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.

Прокуратура установила, что на земельном участке площадью 4,9875 гектара по улице Рыбацкий причал в VI микрорайоне Стрелецкой бухты, расположенном в границах объекта культурного наследия федерального значения "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита", в нарушение законодательства началось строительство многоэтажных домов. Выяснилось, что разрешение на строительство компания-застройщик получила от департамента архитектуры и градостроительства Севастополя 29 ноября 2016 года. Это разрешение прокуратура опротестовала в арбитражном суде.

Проиграв в первой инстанции, строительная фирма и департамент архитектуры и градостроительства подали апелляционные жалобы, но Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил их без удовлетворения.