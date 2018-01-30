В Астрахани и Махачкале ошибки медиков довели до суда

В Астрахани вынесен приговор врачу-нейрохирургу, по вине которого умерла шестилетняя девочка. Доктор признан виновным в причинении смерти по неосторожности: суду удалось доказать связь трагических последствий с неквалифицированными действиями медика.

Шестилетняя Маша (имя изменено) оказалась на операционном столе для проведения плановой эндоскопической операции на головном мозге. Подобное вмешательство проводится малотравматичными современными методами и считается наименее опасным. Операция прошла стандартно, но девочке стало хуже. Сделанная на следующий день компьютерная томография выявила небольшое кровоизлияние в область мозга, затронутую врачом.

- Вместо того чтобы вновь экстренно прооперировать ребенка и убрать гематому, нейрохирург единолично принял решение лечить пациентку консервативными методами, из-за чего время было упущено. Повторную операцию девочке провели лишь спустя несколько дней. Но время было упущено. В отделении реанимации произошла остановка сердца, - сообщила "РГ" и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Астраханской области Елена Алексеева.

С обвинительным приговором 35-летний нейрохирург областной детской клинической больницы имени Силищевой не согласился, вины своей не признал. Следователям и экспертам удалось доказать наличие причинно-следственной связи между его непосредственными действиями и гибелью девочки. Приговором суда доктору назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и 11 месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

А в тоже время в Махачкале ошибка медиков превратила здорового мужчину в инвалида после того, как он просто поскользнулся на улице. Банальный ушиб привел пациента сначала в травмпункт, а потом на операционный стол, где он лишился ноги.

Банальный ушиб привел пациента в травмпункт, потом на операционный стол, где он лишился ноги

Сегодня Республиканский ортопедо-травматологический центр имени Н.Ц. Цахаева проводит проверку. Комиссии предстоит оценить работу врача, который в тот роковой день оказывал Тимуру (назовем его так) первую медицинскую помощь. В больнице ему поставили диагноз "ушиб левого голеностопа" и наложили гипс на 40 дней, чтобы зафиксировать и обездвижить конечность. Но спустя две недели его состояние заметно ухудшилось. Нога в гипсе распухла и покраснела, а еще стала жутко болеть.

Оказалось, из-за неправильно наложенного гипса у мужчины развилась гангрена, требовалось экстренное вмешательство. Спасти ногу, несмотря на все старания медиков, не удалось. Ее удалили по бедро...

Прокуратура установила, что изначально при оказании первой помощи медики допустили ошибку, стоившую человеку здоровья.

- В результате безответственного, небрежного отношения врача-травматолога центра к выполнению своих профессиональных обязанностей при оказании медицинской помощи человеку был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили "РГ" в прокуратуре Республики Дагестан.

Пациент винит в случившемся врачей, в руки которых на свое несчастье он попал после падения. Как уточнили в ведомстве, материалы проверки по данному случаю прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.