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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Переоценили себя?

В Астрахани и Махачкале ошибки медиков довели до суда
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Федеральный выпуск №7483 (20)
В Астрахани вынесен приговор врачу-нейрохирургу, по вине которого умерла шестилетняя девочка. Доктор признан виновным в причинении смерти по неосторожности: суду удалось доказать связь трагических последствий с неквалифицированными действиями медика.

Шестилетняя Маша (имя изменено) оказалась на операционном столе для проведения плановой эндоскопической операции на головном мозге. Подобное вмешательство проводится малотравматичными современными методами и считается наименее опасным. Операция прошла стандартно, но девочке стало хуже. Сделанная на следующий день компьютерная томография выявила небольшое кровоизлияние в область мозга, затронутую врачом.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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- Вместо того чтобы вновь экстренно прооперировать ребенка и убрать гематому, нейрохирург единолично принял решение лечить пациентку консервативными методами, из-за чего время было упущено. Повторную операцию девочке провели лишь спустя несколько дней. Но время было упущено. В отделении реанимации произошла остановка сердца, - сообщила "РГ" и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Астраханской области Елена Алексеева.

С обвинительным приговором 35-летний нейрохирург областной детской клинической больницы имени Силищевой не согласился, вины своей не признал. Следователям и экспертам удалось доказать наличие причинно-следственной связи между его непосредственными действиями и гибелью девочки. Приговором суда доктору назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и 11 месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

А в тоже время в Махачкале ошибка медиков превратила здорового мужчину в инвалида после того, как он просто поскользнулся на улице. Банальный ушиб привел пациента сначала в травмпункт, а потом на операционный стол, где он лишился ноги.

Банальный ушиб привел пациента в травмпункт, потом на операционный стол, где он лишился ноги

Сегодня Республиканский ортопедо-травматологический центр имени Н.Ц. Цахаева проводит проверку. Комиссии предстоит оценить работу врача, который в тот роковой день оказывал Тимуру (назовем его так) первую медицинскую помощь. В больнице ему поставили диагноз "ушиб левого голеностопа" и наложили гипс на 40 дней, чтобы зафиксировать и обездвижить конечность. Но спустя две недели его состояние заметно ухудшилось. Нога в гипсе распухла и покраснела, а еще стала жутко болеть.

Оказалось, из-за неправильно наложенного гипса у мужчины развилась гангрена, требовалось экстренное вмешательство. Спасти ногу, несмотря на все старания медиков, не удалось. Ее удалили по бедро...

Фото: AP
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Прокуратура установила, что изначально при оказании первой помощи медики допустили ошибку, стоившую человеку здоровья.

- В результате безответственного, небрежного отношения врача-травматолога центра к выполнению своих профессиональных обязанностей при оказании медицинской помощи человеку был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщили "РГ" в прокуратуре Республики Дагестан.

Пациент винит в случившемся врачей, в руки которых на свое несчастье он попал после падения. Как уточнили в ведомстве, материалы проверки по данному случаю прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

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