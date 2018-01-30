Донская столица готова к радушному приему футбольных болельщиков, подготовила для них богатую развлекательную программу. А чтобы они не растерялись на месте и смогли отведенное время использовать по максимуму, в Ростове-на-Дону открылся центр гостеприимства. Он пока единственный в России.

Расположился Центр гостеприимства в историческом центре города - на улице Большая Садовая. В десяти минутах ходьбы находится Театральная площадь, на время чемпионата она станет фан-зоной. Столько же времени займет путь на набережную Дона, где находится пункт выдачи паспортов болельщиков, без которых на стадион не попасть.

На входе - терминал, который дает справки на английском языке. В операционном зале - листовки, календари, открытки. Центр предоставляет все услуги бесплатно, они уже сейчас пользуются спросом. К чемпионату мира в Ростове на разных языках отпечатано более 50 тысяч буклетов, карт, путеводителей об истории и легендах Дона. Для удобства болельщиков также создан специальный сайт, где можно узнать даты ближайших мероприятий, забронировать или купить билеты и получить информацию о заведениях Ростова-на-Дону.

- Мы постарались учесть и сделать все для того, чтобы болельщики, а особенно иностранцы, чувствовали себя как дома и не испытывали языкового или коммуникационного барьера. Мы готовы организовать трансферт из аэропорта, найти гостиницу, подобрать экскурсию по городу или региону, забронировать авиа- или железнодорожные билеты, а также оказать любую другую помощь, - рассказал руководитель центра гостеприимства Виктор Кнышев.

Более того, если футбольный фанат пожелает снять квартиру, то ему помогут подобрать самый оптимальный и безопасный вариант. Впрочем, работники службы гостеприимства уверены, что таких просьб будет немного.

Болельщикам помогут с трансфертом из аэропорта, подберут экскурсию по городу

- Болельщиков разместим в ростовских гостиницах, номерной фонд которых составляет более восьми тысяч человек. При желании гости турнира смогут остановиться в Аксае, Таганроге, Азове, Новочеркасске и Батайске. Все аккредитованные гостиницы и хостелы имеют паспорта безопасности, а персонал владеет английским и немецким, - сообщила главный специалист центра Анна Вошанова. И добавила, что всего за неделю к ним поступило более ста обращений. Наибольшую активность проявляют болельщики из Саудовской Аравии, Швейцарии и Мексики.

Основной наплыв болельщиков в Ростове-на-Дону ожидают в марте, когда завершится второй тур по реализации билетов на чемпионат мира. На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей, которые посетят более 200 тысяч любителей футбола, из них не менее 80 тысяч приедут из-за рубежа. Не следует забывать и тех, кто будет "болеть" в фан-зонах, сотрудников СМИ, работников международных организаций и обычных туристов. Поэтому в центре гостеприимства планируют развернуть круглосуточный кол-центр. Номер "горячей линии": +7 (863) 322-20-18. Добавим, что все сотрудники кол-центра будут свободно изъясняться на английском, испанском, французском и немецком.