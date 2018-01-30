В Тюменской области появилась "кровавая" река

Обстоятельства появления "кровавой" реки на территории Тюменской области выясняют надзорные органы.

Ранее в соцсетях появились снимки, сделанные местными жителями. На них - если верить описанию авторов - нетипичного цвета вода течет по Салаирскому тракту между поселком Новотарманский и деревней Молчаново.

В комментариях к записи пользователи вспоминают приметы апокалипсиса и сравнивают красно-коричневый цвет воды с томатным соком. Высказываются предположения, что реку окрасили химические сбросы с расположенных недалеко теплиц или торф, которого в тех местах много.

"Тюменская межрайоная природоохранная прокуратура в курсе ситуации. Она поручила областному департаменту недропользования и экологии провести проверку, ее ход поставлен на контроль", - прокомментировала "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.