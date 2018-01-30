Российскому фондовому рынку пообещали позитив в 2018 году

Российские фондовые индексы росли в январе до рекордных отметок. Не исключено, что после взлета им придется пережить стресс-тестирование новым пакетом американских санкций. Перспективы российского фондового рынка напрямую будут зависеть от характера возможных ограничений, которые, как ожидается, станут известны до 2 февраля, но в целом будущее котировок российских акций в этом году выглядит довольно оптимистично, полагают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Во второй половине января индекс МосБиржи (бывший ММВБ) побивал друг за другом несколько исторических рекордов подряд, следующих выше отметки 2300 пунктов. Индекс РТС до исторических максимумов не доходил, но все же отметился в январе рекордным ростом за последние несколько лет - выше отметки 1300 пунктов.

На уверенный рост российских индексов в начале 2018 года повлияли два ключевых фактора, отмечают аналитики. Первый - дорожающая нефть. С начала года стоимость фьючерса на баррель нефти европейской марки Brent уверенно росла, следует из данных биржи ICE. Его цена с самого начала января поднялась с отметки около 66,5 доллара до 70 долларов ближе к концу месяца.

Кроме того, рост фондовых индексов был связан с оптимизмом от притока денег в российские фонды, говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. Как сообщал стратег БКС Вячеслав Смольянинов, приток инвестиций от нерезидентов на российский рынок к середине января был рекордным с февраля 2012 года. При этом три четверти инвестиций шло из фондов, ориентированных на развивающиеся рынки в целом, а не исключительно на российский, уточнял Смольянинов.

Существенный прирост показывали как рынки развивающихся стран, так и развитых, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "К примеру, американские индексы выросли на 6-8 процентов. Соответственно, повышение российских индексов происходило на фоне общего повышения аппетитов к риску, которому также способствовало ослабление доллара на глобальном рынке", - отмечает он.По словам Кочеткова, несмотря на рост нефтяных цен, основной движущей силой российских индексов не были только бумаги нефтегазового сектора. Рекорды демонстрировали и бумаги банковского сектора, и сектора электроэнергетики - в первую очередь на ожиданиях повышения дивидендов, говорит аналитик. "Бумаги металлургов подросли, но данный сектор был одним из лидеров в 2017 году и вполне готов к коррекции", - допускает Кочетков.

Однако сдерживающим фактором для роста российских фондовых индексов могут стать новые санкции США. Публикация доклада американского минфина на эту тему сама по себе не означает их автоматического введения. "Мягкий" сценарий санкций предполагает только возможность их введения в принципе - это чисто политический жест, интересов инвесторов он не затрагивает, говорит Желаннова. "Российский рынок воспримет это как драйвер для дальнейшего роста, и интерес инвесторов к нему будет только расти, поскольку по мультипликаторам он остается весьма привлекательным в группе развивающихся стран", - отмечает она.

Наиболее привлекательными в этом году могут стать ценные бумаги нефтегазового сектора и ритейла

По мнению Желанновой, ввод санкций по "среднему" сценарию (ограничение на покупку новых выпусков российских долговых бумаг) также не станет в перспективе катастрофой для фондового рынка. "В этом случае рынок в краткосрочной перспективе будет находиться под давлением, однако никаких серьезных последствий в более длинном горизонте мы, скорее всего, не увидим. А "просадку" в бумагах инвесторы не из США вполне могут использовать для покупок", - считает аналитик.

Похоже, что заметно повлиять на показатели российского фондового рынка может только "жесткий" сценарий - это введение запрета на увеличение позиций или обязательство продать имеющиеся в портфелях бумаги, которые уже есть у инвесторов. "В этой ситуации турбулентность на рынке будет достаточно высокой, начнутся активные распродажи бумаг, курс рубля будет под существенным давлением", - допускает Желаннова. Но здесь важно, как поведут себя Банк России и минфин, которые ранее говорили о том, что готовят меры, позволяющие стабилизировать ситуацию, напоминает эксперт.

Помимо санкций, основным риском для развивающихся фондовых рынков, включая российский, в 2018 году будут конъюнктура на американских и европейских площадках, где вполне может реализоваться давно уже назревшая коррекция, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. "На передний план в ближайшее время могут выйти риски более быстрого, чем планировалось, повышения процентных ставок мировыми центробанками", - добавляет он.

В целом перспективы российского рынка выглядят достаточно оптимистично: он может вырасти приблизительно на 20 процентов по итогам 2018 года, прогнозирует Желаннова. "Этому будет способствовать в целом хорошее состояние экономики и привлекательность российских бумаг", - уточняет аналитик. К тому же в конце февраля рейтинговое агентство Standard & Poor s будет пересматривать суверенные рейтинги России - в случае повышения спрос на активы вырастет, добавляет Желаннова. По мнению Кочеткова, рост фондового рынка могут обеспечить решения компаний по повышению дивидендов, снижение доходности ОФЗ, а также позитивный внешний фон. "Сохранение высокого спроса на российский экспорт будет позитивно отражаться на рынке акций", - говорит аналитик.

Желаннова прогнозирует, что при высокой рублевой цене на нефть в этом году наиболее интересными по-прежнему будут бумаги нефтегазового сектора, а за счет роста потребительской активности могут подняться акции ритейла. По мнению Кочеткова, в акциях банковского сектора в 2018 году будет много неопределенности. Некоторое давление будет испытывать телекоммуникационный сектор и сектор сотовой связи, также допускает он. "Можно также ожидать позитивной динамики промышленных компаний, которые могут улучшить свои финансовые показатели на фоне роста российской экономики", - говорит Кочетков.

Реакция

Индекс непоколебимости

Во вторник фондовый рынок РФ невозмутимо "проглотил" публикацию "кремлевского доклада" министерством финансов США, а курс рубля начал день без явных изменений на фоне роста на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) и несмотря на коррекцию цен на нефть.

"Новые санкционные документы фактически не меняют текущий формат санкций, а лишь задают некоторые ориентиры возможного развития событий в случае роста напряженности в российско-американских отношениях, - отметила аналитик Nordea Bank Татьяна Евдокимова. - В целом довольно мягкая тональность документа смягчает краткосрочные риски для рубля, связанные с санкционной тематикой".

После того как 2 февраля минфин США опубликует второй доклад - о санкциях против российского госдолга, - российский рынок сможет продемонстрировать реацию только в понедельник. "Интересно, как отреагирует Банк России? В любом случае в текущей ситуации лучше всего выйти в кэш, а любое значительное падение котировок использовать для покупки по всему спектру инструментов - ОФЗ, рубль, акции российских компаний. Нефть растет, процентные ставки снижаются. Российские активы - хорошая идея для покупки", - уверен директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

Подготовила Александра Воздвиженская