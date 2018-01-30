Рубль начал расти после небольшого ослабления к доллару

Российская национальная валюта начала укрепляться к доллару в начале торгов вторника после некоторого ослабления на открытии после появления сообщений о публикации в США так называемого "кремлевского списка".

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск вторника снижался на 5 копеек, до 56,27 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. В то же время курс евро снижался на 19 копеек, до 69,53 рубля.

Минфин США во вторник опубликовал так называемый "кремлевский доклад". В список вошли 96 крупных российских бизнесменов, а также 114 чиновников и политиков. Этот перечень, как пояснили в минфине США, является рекомендацией, то есть он не влечет за собой автоматического введения санкций.

Эксперты считают, что доклад не представляет опасности для российских финансовых рынков. По их мнению, как для рубля, так и для нефти сохраняются шансы на укрепление и на возобновление роста.