Сегодня вечером в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" обрушился тепляк - временное сооружение из бруса и пленки. Его там установили во время ремонта пандуса. В 19:10 вторника, когда это случилось, в переходе был вечерний час пик, а потому многолюдно. Пострадали пять человек.

Как заявил мэр Сергей Собянин, всем пострадавшим оказывается помощь, угрозы жизни никому нет. Глава города поручил провести служебное расследование по факту ЧП. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, конструкция рухнула на головы прохожих, не выдержав тяжести снега. Очевидцы немедленно вызвали "скорую помощь".

"Экипажи прибыли уже через семь минут, - рассказал "РГ" глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. - Все раненые госпитализированы. У одного из них - неосложненный перелом и состояние средней тяжести, у остальных - ушибы, пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Детей среди раненых нет".

По словам Бирюкова, трое пострадавших - жители Москвы, один из Ярославля и еще один - из Нижнего Новгорода. Теперь следственным органам предстоит дать правовую оценку произошедшему, добавил заммэра. По его словам, все мероприятия по ликвидации падения ограждения в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" проведены. В настоящее время переход работает в штатном режиме.

Как рассказал руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков, в чьем ведении находится этот подземный переход, пешеходы вообще не должны были проходить через этот тепляк. Территорию специально огородили, чтобы сделать удобный пандус. Но многим хотелось пройти быстрее. По одной из версий, люди просто сами открыли решетки конструкции и пошли под пленкой. Почему это осталось без внимания служб безопасности, предстоит выяснить.

По словам Юрия Иванкова, в городе началась срочная проверка всех других пешеходных переходов, где идет ремонт. Таких сейчас всего пять и на это ведомству понадобится не более одного-двух часов.