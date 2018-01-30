Телеканалы отметят юбилей Леонида Гайдая

30 января остроумному и блистательному режиссеру, автору любимых народных комедий Леониду Гайдаю исполнилось бы 95-лет. Телеканалы подготовились к дате.

Документальный фильм "Бриллиантовый вы наш!" - на Первом канале 3 февраля в 10:20 и в 23:00. Когда сценарий "Бриллиантовой руки" был утвержден, у Гайдая не было отбоя от помощников. Лучшие декораторы, операторы и осветители хотели работать только у него. Все были уверены, что съемки будут проходить за границей, в Турции. И каково же было разочарование съемочной группы, когда Гайдай объявил: на Турцию средств не хватило, так что Стамбул будут снимать в Баку.

Съемочная группа фильма о Гайдае специально прилетела в Баку, прошлись по узким улочкам, где потерялся и был облит помоями герой Андрея Миронова. Сняли и то самое место, где героя Никулина соблазняла "турецкая" жрица любви. И узнали, что здесь, на разных витринах до сих пор висят раритетные фотографии со съемок фильма.

"Руссо туристо! Облико морале!", "Цигель-цигель ай лю-лю!" - вот уже несколько поколений цитируют комедии Леонида Гайдая, порой не догадываясь, откуда взялась та или иная фраза. В фильме сын Юрия Никулина расскажет, как появилась одна из знаменитых фраз. Светлана Светличная поведает свою историю о съемках. Евгений Петросян поделится воспоминаниями о том, как он проходил пробы у Гайдая на роль Шурика и почему не прошел.

После смерти режиссера признали классиком и неповторимым мастером советской комедии. И действительно, повторить успех Гайдая не удалось с тех пор ни одному режиссеру. Есть даже шутка: с каждым годом актеры в советских комедиях играют все лучше и лучше.

В фильме принимают участие: Нина Гребешкова - актриса, жена Леонида Гайдая, Оксана Гайдай - дочь, Александр Зацепин, Наталья Варлей, Леонид Куравлев, Камиль Ларин и другие.

Канал "ТВ Центр" 30 января в 10:35 повторит документальный фильм "Леонид Гайдай. Необычный кросс". 1969 год, на Советские экраны выходит фильм "Бриллиантовая рука". Картина тут же становится популярной. За один год её посмотрели более 80 тысяч человек. Режиссер Леонид Гайдай получил высшую награду страны - Государственную премию. Народная любовь пришла к нему ещё раньше - уже в середине 60-х весь Советский Союз цитирует его "Самогонщиков", "Операцию "Ы", "Кавказскую пленницу".

Мало кто знает, что этих фильмов могло бы и не быть, если бы не одна маленькая заметка в газете "Правда". "Маршал советской комедии" Леонид Гайдай был человеком непростым. Но простые люди, как сказал сценарист Яков Костюковский, Гайдаями не бывают… В фильме прозвучат воспоминания вдовы режиссера Нины Гребешковой, актеров Натальи Крачковской, Владимира Этуша, Натальи Селезневой, сценариста Якова Костюковского.

"Россия К" покажет к юбилею режиссера 3 февраля в 18:45 программу "Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова" и художественный фильм "За спичками" (19:25). А 4 февраля в 20:10 - программу "Романтика романса". Любимые всеми песни из популярных кинофильмов Леонида Гайдая исполнят: Наталья Быстрова, Денис Котельников, Полина Орбах, Андрей Вальц, Дмитрий Ермак и другие артисты. В программе принимает участие Академический Большой концертный оркестр им. Ю.Силантьева. Художественный руководитель и главный дирижёр - Александр Клевицкий.