Трутнев: Было бы обидно не попасть в "кремлевский доклад"

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не расстроен включением в "кремлевский доклад" минфина США, сообщает ТАСС.

"Было бы обидно не попасть в такую компанию", - заявил вице-премьер.

Напомним, что в понедельник минфин США представил конгрессменам так называемый "кремлевский доклад", в который вошли 210 имен российских чиновников высокого ранга и крупных предпринимателей. Список не является санкционным, но может "лечь в основу новых решений Белого дома".