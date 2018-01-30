Тысячи людей эвакуированы из-за ложных угроз взрыва в 4 регионах РФ

В четырех российских регионах за минувшие сутки зафиксированы десятки ложных угроз взрыва. В результате были эвакуированы свыше 3,4 тысячи человек.

Большая часть инцидентов произошла в Москве, сообщили в силовых структурах. Также эвакуации состоялись в Московской области, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

"За минувшие сутки атаке телефонных террористов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Московской области подверглись более 40 объектов, свыше 30 из них в Москве. На время проверок пришлось эвакуировать более 3,4 тысячи человек", - приводит ТАСС сообщение источника.

В числе объектов - станции метро, аэропорты, больницы, торговые центры, гостиницы, спорткомплексы и административные здания.

"Ни в одном из них взрывных устройств обнаружено не было. Все угрозы оказались ложными", - отметил источник.