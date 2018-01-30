Тысячи людей эвакуированы из-за ложных угроз взрыва в 4 регионах РФ

Новости

Владимир Мединский: Символично, что "Смерть Сталина" снимали в Киеве 11:14
Опрос: Большинство россиян больше не ощущает кризиса 11:10
В Тбилиси на станции метро обрушился потолок 11:05
В Москве пройдет месяц белорусской культуры 11:05
Снегопад заставил москвичей пересесть на общественный транспорт 11:00
Искусственную звезду вывели на орбиту 10:51
Фото: Турецкие "картонные" БМП ACV-15 укрепили мешками с песком 10:51
Кузнецова: Попадание в "кремлевский список" США - позитивная оценка 10:50
Рубль начал расти после небольшого ослабления к доллару 10:50
Опубликован самый детальный снимок урагана на Юпитере 10:48
В Минтрансе прокомментировали американский "Кремлевский список" 10:47
Терюшков: Решение Ольги Граф оправдано и вызывает уважение 10:47
У "Тройки" появится новая интернет-прописка 10:43
Секс-скандал может оставить без проката новый фильм Вуди Аллена 10:41
Трутнев: Было бы обидно не попасть в "кремлевский доклад" 10:31
Toyota привезет в Россию новейший кроссовер C-HR 10:28
Клименко назвал "лестным" его включение в "кремлевский доклад" США 10:22
В Екатеринбурге более 300 человек эвакуировали из спортивных центров 10:15
Пермский Театр-Театр заявил в полицию о продаже фальшивых билетов 10:11
Дворкович: Список минфина США - как книга "Кто есть кто в политике РФ" 10:10
Флот России получит уникальный спасательный аппарат 10:02
Бен Кингсли и Моника Беллуччи сыграют в новом шпионском триллере 09:59
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в "минировании" больницы 09:53
Питание для участников массовых мероприятий будут проверять на радиацию 09:51
Минтранс предложил запретить "выкидывать" безбилетников из автобуса 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
30.01.2018 09:49
Рубрика: Происшествия

Тысячи людей эвакуированы из-за ложных угроз взрыва в 4 регионах РФ

В четырех российских регионах за минувшие сутки зафиксированы десятки ложных угроз взрыва. В результате были эвакуированы свыше 3,4 тысячи человек.

Большая часть инцидентов произошла в Москве, сообщили в силовых структурах. Также эвакуации состоялись в Московской области, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Самолет Владивосток - Благовещенск вынужденно сел в Хабаровске

"За минувшие сутки атаке телефонных террористов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Московской области подверглись более 40 объектов, свыше 30 из них в Москве. На время проверок пришлось эвакуировать более 3,4 тысячи человек", - приводит ТАСС сообщение источника.

В числе объектов - станции метро, аэропорты, больницы, торговые центры, гостиницы, спорткомплексы и административные здания.

"Ни в одном из них взрывных устройств обнаружено не было. Все угрозы оказались ложными", - отметил источник.

Главное сегодня

Трутнев: Было бы обидно не попасть в "кремлевский доклад"
Пушков призвал не идти навстречу Польше в газовом вопросе
Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад"
В британской Палате лордов выступили за расширение диалога с РФ
Росморречфлот назвал моряков судна "Восток" пропавшими без вести