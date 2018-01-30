Лишь немногим более трети (36 процентов) внутренних мигрантов устремляются в Москву и Санкт-Петербург, более половины (54 процента) из них переезжают в города - региональные центры. К такому выводу пришел доцент Института демографии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Мкртчян, долгие годы изучавший процессы внутренней миграции.

Хождение в Сибирь

Люди снимаются с насиженных мест ради более высокой зарплаты и современных информационных, образовательных и технологических возможностей, которые дают большие города.

По данным ученого, в Москву и Московскую область за три последних года приехали более 600 тысяч человек, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область - почти 250 тысяч. А, например, в Краснодарский край из других регионов перебрались около 150 тысяч человек, привлеченные теплым климатом. Ну, естественно, не в каждую тамошнюю станицу народ валом валит. Обживает население из центральных и северных регионов Черноморское побережье, Сочи и Краснодар.

Появляются новые центры притяжения, самый крупный из них - Новосибирская область, куда приехали 36 тысяч человек. В последние годы, по словам Мкртчана, небольшой, но устойчивый миграционный прирост имели Тюменская область, Свердловская, Воронежская, Ярославская области.

Пока Тюменская область прирастает за счет миграции из северных регионов, Новосибирская - за счет соседних регионов Сибири, Свердловская - за счет соседей по Уральскому федеральному округу, а Ярославская - в основном за счет регионов европейского севера. Только Воронежская область понемногу собирает население практически со всей России, потому что это крупный административный центр, и там мягче, чем в Центральной России, климат".

Прирастание населения в той или иной области (как и сокращение в другой) происходит не вследствие какой-то целенаправленной политики правительства по формированию точек притяжения, а потому что люди сами стремятся улучшить свое качество жизни.

Главный мотив - зарплата. Правда, в новом городе у приезжего в первое время, как говорится, ни кола ни двора, приходится снимать жилье, да и жизнь дороже. Другое дело, что там больше возможностей для роста. Например, если семья перебирается в Москву или Питер, то у детей появляется больше возможностей получить хорошее образование.

Переезд по правилам

По оценке Никиты Мкртчяна, каждый десятый квалифицированный работник в столичных регионах - мигрант, прибывший в последние пять лет из других российских регионов.

Квалифицированные мигранты, как правило, приезжают в другой город всерьез и надолго. Временных мигрантов с высшим образованием среди специалистов среднего уровня- менее 20 процентов, а среди руководителей - только 8 процентов. Достаточно высокая заработная плата позволяет им арендовать или приобретать жилье.

Но начинать все равно с чего-то приходится. О том, как правильно искать работу в другом городе, "Российской газете" рассказали специалисты портала по подбору кадров HeadHunter.

Прежде всего потенциальным соискателям следует учитывать особенности того города, куда человек хочет перебраться. Например, в Москве и Санкт-Петербурге конкуренция значительно выше, чем в прочих городах, поэтому проще искать работу, уже переехав, - редко, когда работодатель согласится подождать, пока иногородний решит все вопросы с переездом.

В поисках сотрудников, которым предстоят командировки, работодатели отдают предпочтение приезжим

А вот Калининград всегда рад приезжим. Там нет вуза, который бы готовил инженеров для местного конструкторского бюро с космическим профилем. Поэтому штат КБ - это приезжие из Самары, Томска и других городов, где можно выучиться по нужной специальности. В Казани много руководителей, но не хватает пекарей и швей. В Сочи всегда есть потребность в надежных кадрах для гостиничного и ресторанного бизнеса.

Регионы с острым кадровым дефицитом - это Дальний Восток, территории Крайнего Севера. Для Юга России характерна потребность в кадрах для сельского хозяйства и пищевого производства.

Желательно переезжать в тот город, где есть друзья и хорошие знакомые, которые и приютить на первое время смогут, и с работой помогут. "Из опыта общения с кандидатами я знаю, что многих рекомендовали знакомые или друзья, которые уже жили и работали в этом городе, - рассказывает эксперт HeadHunter Евгения Михайлова. - Для работодателей положительный отзыв сотрудника, который хорошо себя зарекомендовал, - это весомый аргумент в пользу соискателя".

Не забудь "подушку безопасности"

Но если желание покинуть малую Родину велико, а друзьями в городе мечты человек так и не обзавелся, надо сформировать финансовую "подушку безопасности" и попробовать переехать без конкретного варианта работы. Идеальный вариант - отложить деньги с расчетом, чтобы хватило на жизнь в течение трех-четырех месяцев. Это тот срок, за который соискателю обычно удается найти работу. Ну а приехав и сняв жилье, сразу же надо приступать к поиску работы, определив самые популярные источники поиска персонала по интересующим категориям.

"Где-то это печатные СМИ, где-то - общероссийские поисковые сайты, а где-то есть местные ресурсы, - рассказывает Евгения Михайлова. - Например, в Туле многие находят работу через газету, в Архангельске я искала рабочий персонал на местном сайте. В каких-то городах есть сильные сообщества "ВКонтакте". Если вы специалист узкого профиля, выберите компании или предприятия, куда могли бы устроиться. Контакты отдела кадров, как правило, есть на сайтах. Отправьте им резюме".

Некоторые вакансии не подойдут для приезжего. Например, руководителю строительного проекта в Москве нужно иметь хороший опыт общения с местными госструктурами и компаниями-монополистами. Без этого работать будет сложно: у соискателя из другого города просто нет необходимых контактов. Если работа предполагает хорошее знание бизнес-среды, лучше начинать с более низкой должности. Наработав контакты и разобравшись в процессах, можно претендовать на желаемый уровень.

А вот если нужен мобильный сотрудник, готовый к командировкам, например, если нужно настроить работу во всей сети офисов или поставить новое оборудование, тогда работодатель отдаст предпочтение именно приезжему. Люди, которые приезжают в другой город и хотят закрепиться, готовы на любые трудовые подвиги. "Местные" - всегда более инертные.

Города глазами приезжих

На работу через пляж

Дмитрий Сизарев, менеджер в сфере образования, переехал в Сочи из Ярославля. Говорит, что к городу нужно долго привыкать. Сочи посвящен отдыху, поэтому, как считает Сизарев, возникает диссонанс: идешь на работу, а вокруг тебя люди с надувными матрасами и кругами - на пляж.

"Очень важно постоянно настраивать себя на работу", - сокрушается он. "Устроиться в Сочи сложно из-за большой конкуренции, - подчеркивает представитель крупного гостиничного комплекса Ирина Шульга. - К нам приходит множество резюме от кандидатов не только из России, но и других стран. Зачастую у приезжих больше энтузиазма". "В Сочи не хватает грамотных инженеров по эксплуатации зданий", - говорит Арина Сазонова из мировой гостиничной сети. Там семимильными шагами развивается сфера услуг, например, за год открылось четыре барбершопа (чисто мужских салона), поэтому если приезжий - парикмахер, то работа ему, считай, обеспечена.

Но если кто-то думает, что в Сочи удастся совмещать приятное с полезным, то есть почти круглый год греться на солнышке да еще и хорошие деньги зарабатывать, то сильно разочаруется, узнав, что средняя зарплата там, как в обычном городе (25 тысяч рублей в месяц), а выживают люди за счет сдачи жилья отдыхающим и сезонной работы. При этом цены в городе-курорте почти такие же, как и в Москве, только аренда жилья все-таки подешевле. Так, в центре Сочи однокомнатная квартира стоит 25 тысяч в месяц плюс оплата коммунальных. Можно снять и за 15 тысяч. А вот дешево улететь из Сочи можно только в несезон. С октября по март билет до Москвы стоит 1,5-2 тысячи рублей, зато в летний сезон перелет дорожает в 5-10 раз.

"Я училась в магистратуре в Южной Корее и планировала покинуть Россию, но когда в центре современного искусства "Заря" открылась вакансия, я сразу отправила резюме, прошла собеседование по скайпу и уже на следующей неделе бодро вылетела на другой конец страны - во Владивосток", - рассказывает Адель Ким из Волгограда, координатор арт-резиденции.

Любовь Хмелевская, журналист-обозреватель, переехала во Владивосток из Холмска, что на острове Сахалин. "Я подрабатывала официанткой, начиная со второго курса журфака, но устала от этого и решила, что отныне буду работать только по специальности, - поясняет она. - Тогда я просто сняла фартук, перешла дорогу от своего паба и пришла в редакцию экономического еженедельника. Там меня приняли с энтузиазмом - экономические издания всегда нуждаются в кадрах".

Во Владивостоке цены на продукты могут быть выше, чем в Москве, цены на аренду однокомнатных квартир стартуют где-то в районе 20 тысяч рублей, двухкомнатных - 25-30 тысяч рублей в месяц.

При этом средней по городу считается зарплата в 40 тысяч рублей, и этого недостаточно даже для базовых потребностей. Марина Ларюшина, менеджер по подбору персонала развлекательного комплекса, подчеркивает, что соискателям из других регионов всегда предоставляются исчерпывающие данные о доходах и расходах. Ведь перелет во Владивосток очень дорогой, поэтому прежде чем решиться на переезд, нужно сто раз отмерить.

В Екатеринбурге, как и в любом крупном городе, всегда есть вакансии в сфере продаж. "У нас в компании широко распространено перемещение сотрудников между магазинами, поэтому, когда я пять лет назад решила перебраться из Челябинской области в Екатеринбург, проблем не возникло", - рассказывает товаровед Светлана Татищева. Еще одна "мигрантка" из Челябинска Дарья Зубова устроилась менеджером по PR в ИТ-компанию. По словам Галины Веричевой, директора по развитию компании "Кадровые технологии", в Екатеринбурге наблюдается избыток юристов, экономистов, но не хватает ИТ-специалистов, врачей, грамотных управленцев в медицине, технологов пищевого производства, менеджеров активных продаж, профессиональных строителей. Еще бывает сложно найти узких специалистов со знанием английского языка. "При подборе на вакансии, предполагающие переезд в Екатеринбург из других регионов, мы столкнулись с тем, что о городе мало знают, - сетует она. - Люди боятся морозов и плохой экологии. На самом деле зимы здесь не суровее, чем в столице, а экология как и в любом городе-миллионнике".

Стоимость аренды жилья в столице Урала такая же, как и в других больших городах: однокомнатная квартира обойдется в 20 тысяч рублей в месяц, комната в центре города - в 10-12 тысяч при средних зарплатах 25-30 тысяч. А цены на продукты не ниже, чем в московских и питерских магазинах. Поэтому, чтобы приезжему хотя бы сводить концы с концами и немного откладывать на завтрашний день, одной работой не обойтись: нужно обязательно иметь подработку. Впрочем, подобная ситуация сейчас в любом городе. Если нет своего жилья, приходится искать несколько источников доходов.