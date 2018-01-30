В Минтрансе прокомментировали американский "Кремлевский список", который подготовил Минфин США.

"Начнем работать с еще большим усердием и рвением", так отреагировали в Минтрансе на новость о включении высокопоставленных чиновников в санкционный список.

Минфин США опубликовал сегодня "кремлевский список", предусмотренный новым американским законом о санкциях. Кроме крупных бизнесменов в него включили и членов кабинета министров РФ (Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров). Всего в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более один миллиард долларов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний.