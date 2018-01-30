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Рубрика: Общество

Пионеры у реактора

Создана ядерная установка для освоения Марса
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск №7483 (20)
Чтобы прописаться на Луне, Марсе, других планетах и спутниках, человеку нужно много энергии. Ведь туда не привезешь большие запасы воды, кислорода, топлива. Все это придется получать на месте. А еще надо вести строительство баз.
Дефицит энергии первым поселенцам на Марсе и Луне не грозит. Фото: EPA Дефицит энергии первым поселенцам на Марсе и Луне не грозит. Фото: EPA
Дефицит энергии первым поселенцам на Марсе и Луне не грозит. Фото: EPA

Солнечные батареи способны обеспечить лишь малую долю того, что необходимо. Для энергоснабжения космических миссий в НАСА разработан портативный ядерный реактор, который сможет вырабатывать до 10 кВт мощности на протяжении 10 лет. По оценкам, четыре таких установки вполне обеспечат энергией базы пионеров космоса.

Фото: NASA/wikipedia.org
Появился сайт для виртуальных прогулок по Марсу

Первопроходцы смогут работать в течение 14 суток лунной ночи, марсианской зимы, во время многомесячных песчаных бурь. Это открывает доступ почти ко всей поверхности Марса, включая и северные широты, где есть запасы воды. А на Луне реактор позволит искать и добывать ресурсы в кратерах и других местах, куда никогда не попадают солнечные лучи.

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