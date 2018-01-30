Чтобы прописаться на Луне, Марсе, других планетах и спутниках, человеку нужно много энергии. Ведь туда не привезешь большие запасы воды, кислорода, топлива. Все это придется получать на месте. А еще надо вести строительство баз.

Солнечные батареи способны обеспечить лишь малую долю того, что необходимо. Для энергоснабжения космических миссий в НАСА разработан портативный ядерный реактор, который сможет вырабатывать до 10 кВт мощности на протяжении 10 лет. По оценкам, четыре таких установки вполне обеспечат энергией базы пионеров космоса.

Первопроходцы смогут работать в течение 14 суток лунной ночи, марсианской зимы, во время многомесячных песчаных бурь. Это открывает доступ почти ко всей поверхности Марса, включая и северные широты, где есть запасы воды. А на Луне реактор позволит искать и добывать ресурсы в кратерах и других местах, куда никогда не попадают солнечные лучи.