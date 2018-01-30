В СК прокомментировали вызвавший резонанс приговор врачу-реаниматологу

В Следственном комитете России прокомментировали приговор врачу-реаниматологу, который вызвал огромный резонанс в среде правозащитников, экспертов и в СМИ. "Крайнее удивление вызывает, когда приговор суда медработнику берутся комментировать люди, в том числе из сферы медицины, совершенно не знакомые с материалами конкретного уголовного дела", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, добавив, что таким образом подвергается сомнению компетенция своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу.

В данном случае, считают в Следственном комитете, не только нарушается элементарная этика, но и провоцируется недоверие граждан к медицинской системе страны в целом. Еще большее удивление в СК РФ вызывают комментарии лиц, не имеющих представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе.

В следственном ведомстве обратили внимание на то, что уголовные дела о ятрогенных преступлениях (формой вины медработника являются небрежность или легкомыслие, в результате чего был нанесен вред здоровью пациенту) крайне сложные. "Но органы следствия максимально объективно разбираются в каждом конкретном происшествии. Граждане очень часто сообщают о врачебных ошибках, но далеко не в каждом случае речь идет о преступлении. Мы тщательно проверяем любое обращение, но лишь в каждом третьем случае возбуждается уголовное дело", - рассказала Светлана Петренко.

В 2017 году в органы следствия поступило 6050 сообщений о подобных преступлениях. По результатам их рассмотрения было возбуждено 1791 уголовное дело.

В СК отметили, что следователи, расследующие такие преступления, регулярно повышают свою квалификацию в ведущих научных и учебных заведениях страны. "Следователи должны иметь полное представление о специфике врачебной деятельности, знать ведомственные нормативные акты Минздрава, возможности судебно-медицинской экспертизы и грамотно ставить вопросы эксперту. Однако следует иметь в виду, что окончательное решение по уголовным делам о врачебных ошибках следователь принимает на основании результатов экспертиз, которые проводят медицинские эксперты", - разъяснила Светлана Петренко.

По ее словам, нередки случаи, когда потерпевшие не доверяют результатам первых экспертиз, ссылаясь на предвзятость или корпоративную этику врачей, и ходатайствуют о проведении повторных исследований в других экспертных учреждениях. И следствие удовлетворяет такие ходатайства, указала представитель СК РФ. Более того практикуется, когда при совершении преступления в одном субъекте РФ для объективности повторные экспертизы назначаются в другом регионе. "Если решения экспертов совпадают, сомнений ни у кого не остается. Но бывают ситуации, когда мнения экспертов регионального уровня расходятся, и следствие вынуждено назначать экспертизу в Российском федеральном центре судебных экспертиз. Пока такой центр только один, и с учетом нагрузки на его экспертов на это могут уходить месяцы", - рассказала Петренко.

"Выводы следствия и суда базируются на мнении независимых экспертов, высказанных в ходе проведения нескольких экспертиз, поэтому никакой негативной тенденции, связанной с привлечением к уголовной ответственности врачей, нет и быть не может", - подчеркнула официальный представитель Следственного комитета.

Напомним, следствием и Черемушкинским районным судом Москвы было установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, находясь в помещении частной клиники, расположенной по улице Профсоюзной в Москве, оказывая пациенту медицинскую услугу - трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозное повреждения кровеносных сосудов, от которых последний скончался через несколько дней.

Согласно заключению комиссионных судебно-медицинских экспертиз, смерть потерпевшего наступила от массивной кровопотери вследствие кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов таза. Суд признал медика виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть" и назначил женщине наказание в виде 2 лет колонии. Вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Требование о пересмотре этого дела подписали уже десятки тысяч человек, в том числе врачи, которые не уверены, что именно действия Мисюриной привели к смерти пациента.