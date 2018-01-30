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30.01.2018 10:30
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали "кремлевский список" США

Текст: Галина Мисливская
Список Минфина США, в который вошло практически все российское руководство, нарушает принципы международных отношений и на годы вперед осложняет двусторонние контакты Москвы и Вашингтона, считают члены Совета Федерации.

"Это действительно всерьез и надолго", - написал в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Политическая паранойя, как выясняется, весьма трудно поддается лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается", - добавил он.

Фото: depositphotos.com
Песков оценил "кремлевский список" США

Отношения США с Россией находятся на ложном пути, а последствия очередного недружественного шага "предельно токсичны и будут подрывать перспективы сотрудничества на годы вперед", полагает парламентарий. "Нормальными этим отношениям уже не быть, во всяком случае пока во власти в Вашингтоне нынешнее поколение политиков, сформировавшихся в период "холодной войны" и так и не выдавивших ее хотя бы по капле из своих душ, одержанных маниакальной идеей "американской исключительности", - уверен Косачев.

Впрочем, России не привыкать "и к экономическим неожиданностям, и к политическим подлостям". "Уважают только сильных и только с сильными считаются. Мы становимся сильнее и мы на верном пути", - заключил он.

"Не знаю, что последует за этим докладом дальше, но уже само его появление не имеет прецедентов в мировой истории", - заявил журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "США грубейшим образом нарушили все возможные принципы отношений между государствами, сделав сотрудничество с Россией в различных сферах практически невозможным", - считает он.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал список, куда вошли более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США.

В список попали в том числе Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, министры российского правительства, Владислав Сурков, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Евгений Касперский. Теперь доклад будут рассматривать в комитетах по иностранным делам сената и палаты представителей, в сенатских комитетах по вопросам банков и финансов и других подразделениях конгресса.

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