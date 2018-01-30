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30.01.2018 23:10
Рубрика: В мире

За долги в украинском Славутиче отрезали газоснабжение

Жители украинского Славутича остались без газа в разгар зимы из-за долгов, передает РИА Новости сообщение коммунальных служб Киевской области. Фактически без тепла оказались 25 тысяч человек.

Фото: depositphotos.com
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"Из-за задолженности теплоснабжающего предприятия город Славутич отключили от газоснабжения. По состоянию на 30 января 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей города Славутич необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности, - так прокомментировали ситуацию в "Киевоблгазе". - ПАО "Киевоблгаз" вынуждено было прекратить газоснабжение для потребителей города Славутич, поскольку его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтвержденных лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство".

Когда разрешится эта ситуация - неизвестно. Сейчас в регионе температура воздуха колеблется около нуля, ну а к выходным ночью будет опускаться до -10-12 градусов по Цельсию.

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