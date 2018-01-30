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Рубрика: Экономика

Батон подешевеет

Запрет на возврат непроданных товаров поможет снизить цены
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7483 (20)
Ко второму чтению авторы законопроекта о запрете возврата нереализованных товаров производителям готовы внести все поступившие рациональные поправки и предложения.
Поставщику вернут только пустые коробки. Фото: Reuters Поставщику вернут только пустые коробки. Фото: Reuters
Поставщику вернут только пустые коробки. Фото: Reuters

Об этом во вторник на совещании в Минпромторге России заявил член Совета Федерации Сергей Лисовский, который является одним из разработчиков законопроекта.

По его словам, законодательная инициатива возникла не на пустом месте. Ей предшествовали полуторагодовые обсуждения внутри отраслевых союзов производителей продуктов питания, которые жаловались на произвол со стороны торговых сетей, навязывающих невыгодные условия. Продавцы не хотели сами утилизировать непроданный товар или, когда возможно, пускать в переработку, а просто-напросто отправляли назад производителям.

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В результате, как отметила еще один автор законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, торговые сети в отдельных случаях возвращали хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса - около 30 процентов. При этом потери пекарей от возврата продукции достигали 80 миллиардов рублей в год по всей стране. Вице-спикер считает, что такие убытки ставят производителей, особенно небольших, на грань разорения. И чтобы как-то выжить, они начинают либо сокращать рабочие места, либо снижать качество и уменьшать ассортимент и объем производства, либо повышать цены. И то, и другое, и третье плохо для экономики страны и потребителей. "Поэтому запрет на возврат - это сохранение перспективы качественного производства по доступной цене", - считает Яровая.

Хлебопекари еще в прошлом году договорились с крупнейшими торговыми сетями, контролирующими около 30 процентов рынка, чтобы они перестали возвращать им непроданную продукцию. Пока этот договор в силе. Однако, помимо федеральных сетей, есть еще региональные и межрегиональные, которые как возвращали продукты, так и возвращают. "В такой ситуации производители минимизируют свои убытки за счет конечного потребителя, закладывая стоимость утилизации возвращенной продукции в стоимость товаров на полках", - считает Сергей Лисовский. Особо это ощутимо в кондитерской отрасли, где продукция быстро портится. Поэтому у нас цены на торты и пирожные постоянно растут.

Но магазинам ведь тоже нужно будет куда-то девать то, что они не успели продать в течение срока годности. И тоже придется утилизировать товары и тратиться на это. Не в ту же стоимость продуктов они будут закладывать свои убытки? Такую обеспокоенность высказали представители Минэкономразвития России. "Все равно все издержки будут оплачиваться из кармана потребителя. Возможно, в конечной цене продукта они будут не так заметны, но магазины не станут торговать в убыток", - считает заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции минэкономразвития Кирилл Емельянов.

Фото: РИА Новости
От пластиковых пакетов будут отказываться постепенно

Впрочем, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов не считает, что покупателю придется нести дополнительные издержки. "Торговые сети просто наладят свою логистику и начнут меньше заказывать продукции", - подчеркнул в беседе с корреспондентом "Российской газеты" Евтухов. На примере продажи хлебобулочных изделий это уже происходит. "Но лично меня очень беспокоят две вещи: возможное сокращение ассортимента выпускаемой продукции и экономические убытки тех предприятий, которые не выпускают продукты массового спроса. Если такую продукцию нельзя будет вернуть, то она может оказаться просто невостребованной, - подчеркнул Виктор Евтухов. - Магазины просто откажутся от нее". Евтухов считает, что вводить жесткий запрет на возврат абсолютно всех видов продукции нецелесообразно, прежде всего, для самих производителей. "По скоропортящимся товарам нет вопросов, по всем остальным категориям нужно смотреть и дорабатывать законопроект", - констатировал замминистра.

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