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31.01.2018 23:22
Рубрика: Спорт

Забьет за тулу

Артем Дзюба перешел в "Арсенал"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск №7484 (21)
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба проведет остаток сезона в тульском "Арсенале". Об этом сообщается на официальном сайте новой команды россиянина. Вместе с ним в Тулу переехал защитник Иван Новосельцев.

О переходе Дзюбы в "Арсенал" сообщалось еще на прошлой неделе. Артем не скрывает: он выбрал "канониров" из-за Миодрага Божовича. Под руководством черногорца Дзюба провел один из своих лучших сезонов в 2014 году, когда он забил в Премьер-лиге 17 мячей за "Ростов".

Непомнящий: Если Дзюба проявит себя в "Арсенале", вернется в сборную

- Для меня это вызов. Я уже в предвкушении, - отметил Артем в интервью официальному сайту "Арсенала". - Большую роль в моем переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он - топ.

Также Дзюба добавил, что сейчас самое главное для него - меньше говорить и больше делать. Артем надеется провести ударную вторую часть сезона, чтобы заслужить вызов в сборную на домашний чемпионат мира.

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