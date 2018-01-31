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31.01.2018 22:48
Рубрика: Экономика

Базовая ставка ФРС США сохранена до марта

Текст: Александр Проценко

Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США по итогам двухдневного заседания решил сохранить ключевую процентную ставку (federal funds rate) на уровне 1,25-1,50% годовых.

Это было "прощальное решение” для главы ФРС Джанет Йеллен, которая оставит свой пост в начале февраля. Кресло руководителя американского центробанка займет Джером Пауэлл. И аналитики предсказывали, что процентная ставка останется на прежнем уровне до марта - чтобы решение о каких-то изменениях финансовой политики, если они потребуются, принимал новый глава ФРС.

Фото: depositphotos
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На предыдущем заседании комитета, прошедшем в декабре 2017 года, ФРС повысила ключевую ставку на 0,25 п.п. А с декабря 2015 года ставка повышалась пять раз. И многие аналитики уверены: до конца 2018 года ключевая ставка ФРС будет повышена три-четыре раза. Таким образом новое руководство ФРС продолжит цикл постепенной нормализации денежно-кредитной политики.

Но есть и другие мнения. У Дональда Трампа есть планы "запустить индустриализацию, и здесь высокие процентные ставки не очень нужны", отмечает старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим.

- Поэтому он предполагает, что первое повышение ставки в этом году произойдет не в марте, а летом, - считает эксперт. - Однако здесь многое будет зависеть от инфляционных ожиданий, динамики доходностей гособлигаций США, уровня инфляции и других макроэкономических показателей, включая состояние рынка труда.

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