Четыре человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

ДТП с участием автобуса произошло в Белокалитвенском районе Ростовской области. Перевернулся рейсовый автобус марки King Long, направлявшийся из Саратова.

Как сообщает РИА Новости, жертвами ДТП стали четыре человека. Среди погибших трехлетний ребенок. Ранения получили 13 человек.

По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

Всего в салоне находился 31 человек. Пассажиры без травм отправлены в Ростов-на-Дону и Белую Калитву на попутном транспорте.