Центризбирком РФ завершил важный этап президентской кампании. В среду в 18.00 по Москве сотрудники комиссии торжественно закрыли двери для кандидатов, проявивших желание сдать на проверку подписи избирателей. По итогам дня стало ясно, что в избирательном бюллетене на президентских выборах будет не более восьми кандидатов, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

Из них двое прошли в бюллетень, как говорится, автоматом. Это выдвинутые парламентскими партиями Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). По закону они освобождены от сбора подписей, и ЦИК их уже зарегистрировал.

Еще шесть кандидатов принесли необходимое количество подписей. Среди них один самовыдвиженец - Владимир Путин (ему нужно было собрать 300 тыс. "автографов"). Остальные - кандидаты от партий, которые не представлены в парламенте. А именно выдвинутый на выборы партией "Яблоко" Григорий Явлинский, Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин, выдвинутый "Российским общенародным союзом", Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), а также Максим Сурайкин ("Коммунисты России"). Их "кандидатский минимум" - по 100 тыс. подписей. Собчак и Сурайкин оставили доставку "автографов" своих сторонников на последний возможный для этого день.

- Все остальные сошли с дистанции и уведомили об этом ЦИК, - пояснила Элла Памфилова.

Стоит напомнить, что на старте кампании был зафиксирован небывалый наплыв желающих принять в ней участие. Глава ЦИК ранее сообщала, что с начала кампании поступило 70 уведомлений о намерении выдвинуть кандидатов: 24 - от партий и 46 - от граждан. Отсеивались кандидаты постепенно. Некоторые просто не предоставили документы, необходимые для выдвижения, другие не смогли подать их без нарушений. В итоге этап выдвижения, завершившийся 12 января, оказался самым сложным. Успешно прошли его всего 17 кандидатов. Пятнадцати из них нужно было собирать подписи.

Первым сдал подписи в ЦИК штаб Владимира Путина.

Снятие же с дистанции продолжалось до последнего - как и доставка "автографов" в ЦИК. Здесь претенденты на кресло главы государства также старались отличиться. В частности, Ксения Собчак сообщила журналистам, что подписи ее сторонников прошли широкую проверку в присутствии наблюдателей и даже представителей штабов конкурентов. В Крыму и Чечне "автографы" за Собчак не собирались, уточнили в ее штабе.

В "крайний" день явился в ЦИК и лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Он заметил, что сбор подписей проходил "очень по-боевому, по-сталински".

Остальные кандидаты разными способами выбыли из гонки: самовыдвиженец Владимир Михайлов и Михаил Козлов (шел от Партии социальной защиты) прямо заявили, что со сбором не справились. Последний даже символически доставил в ЦИК пустые листы. Еще двое кандидатов - Станислав Полищук (от Партии социальных реформ) и Ирина Волынец (от Народной партии России) - сняли кандидатуры в пользу Владимира Путина. А с крановщицей с Кировского завода Натальей Лисицыной произошел казус. Кандидат от партии "Рот Фронт" "не донесла" в ЦИК 10 тыс. подписей - ее представители объяснили "РГ", что подписи собраны, но "где-то застряли" из-за плохой работы почты. Еще один претендент Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых") не явилась в ЦИК до окончания срока приема документов.

Тщательную проверку подписей в ЦИК планируют завершить 10 февраля, сказала Памфилова. Кроме того, она напомнила о начале другого важного этапа - с 31 января избиркомы и МФЦ начали принимать заявления о голосовании по месту пребывания избирателей. "Независимо от того, где человек зарегистрирован, если он оказался даже далеко от дома, он может зайти в ближайший МФЦ и там оставить заявление, где бы он хотел проголосовать, где ему удобно проголосовать", - сказала она. Также заявления принимаются через портал "Госуслуги". По данным на конец дня, по всем возможным каналам заявления уже подали около 16 тыс. человек. Заявить о голосовании "не по адресу" можно вплоть до 12 марта.

Интерес проявлен большой, отметила глава ЦИК. Что касается голосования за рубежом, то это можно будет сделать примерно на 400 избирательных участках, которые будут открыты в 145 странах, уточнила Памфилова. А информировать россиян, находящихся на курортах, поможет Ростуризм. Об этом комиссия договорилась с ведомством.

И, наконец, стартует второй этап информационно-разъяснительной кампании ЦИК РФ в преддверии выборов главы государства. "С 1 февраля у нас меняется наружное наше информирование", - сказала председатель ЦИК. На новых плакатах, которые показали прессе, изображен слоган "Наша страна, наш президент, наш выбор!". В целом же ЦИК приготовил три волны информирования о выборах, для каждой предусмотрен свой дизайн.