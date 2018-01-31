Датского премьера заподозрили в получении взятки

Премьер-министр Дании Лёкке Расмуссен оказался в центре крупного скандала после обвинения в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на местное издание "Юлландс-постен". Информацию о нарушении в прокуратуру направил один из госслужащих, чье имя не разглашается.

По данным этого источника, Расмуссен несколько лет назад принял приглашение крупного бизнесмена провести отпуск в его загородном доме. Стоимость этого отдыха эксперты оценили в 1700 долларов.

Сам политик этот случай не стал скрывать и отказался рассматривать это как взятку.

"На тот момент я не был премьер- министром и не мог знать о том, что вновь займу эту должность", - заявил премьер.

Пока правоохранительные структуры не подтвердили начала следственных действий по этой информации.