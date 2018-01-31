Тюремное ведомство готовит новые стандарты для конвоирования заключенных. Особые условия предусматриваются для беременных женщин и матерей с маленькими детьми. В ряде случаев обязательным станет присутствие врача в конвойном вагоне.

Тюремное ведомство готовит новые стандарты для конвоирования заключенных. Особые условия предусматриваются для беременных женщин и матерей с маленькими детьми. В ряде случаев обязательным станет присутствие врача в конвойном вагоне.

Несколько лет назад по инициативе ФСИН России на Тверском вагоностроительном заводе был спроектирован специальный вагон нового поколения, который недавно был запущен в серийное производство. Одним из основных отличий спецвагона нового поколения стал удлиненный кузов, что позволило, как сообщается, внести изменения во внутреннюю планировку вагона, улучшить микроклимат и эргономику. Проще говоря, стало лучше и просторней.

Специальные вагоны практически не отличаются от обычных пассажирских, кроме условий в купе, конечно

По словам представителей тюремного ведомства, размеры камер специальных вагонов мало отличаются от размеров купе обычных пассажирских вагонов. "Специальные вагоны для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, представляют собой модификацию стандартного пассажирского вагона и не имеют ничего общего с товарными вагонами начала XX века, оборудованными под перевозку людей и именуемыми в народе "столыпинскими", - рассказал начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России Александр Шляхов.

По его словам, конструкция современных спецвагонов, внутреннее оборудование и оснащение помещений, а также системы жизнеобеспечения (вентиляция, отопление, водоснабжение, санузлы и т. д.) аналогичны оборудованию пассажирских вагонов. Различаются только условия в купе, но иначе и быть не может.

Нормы размещения конвоируемых лиц в камерах спецвагонов определены по двенадцать человек в больших камерах и до шести человек - в малых. "Большая камера оборудована шестью полками, рассчитанными на четыре места для лежания и восемь мест для сидения. Малая камера оборудована тремя полками, рассчитанными на два места для лежания и четыре места для сидения", - пояснил Шляхов. Выделение в спецвагоне индивидуального спального места для конвоируемых лиц нормативными правовыми актами не предусмотрено. Некоторое время назад ряд правозащитников потребовали сократить время этапирования заключенных, а для этого прописать жесткий лимит максимального времени в пути. Возможно, идея хорошая. Но чтобы она стала реальной, мало желания ФСИН. Тюремное ведомство здесь зависит от железнодорожных маршрутов.

Создать прямые беспересадочные маршруты между всеми казенными домами нет никакой возможности. Поэтому заключенные направляются в колонии по кратчайшим путям, с наименьшим количеством пересадок, транзитом через следственные изоляторы или транзитно-пересыльные пункты. "Прицепка спецвагонов к скорым поездам не осуществляется по причине отсутствия стоянок скорых поездов на станциях, где производится обмен спецконтингентом с учреждениями территориальных органов ФСИН России", - рассказал недавно в интервью ТАСС Александр Шляхов.

Вместе с тем тюремное ведомство проводит планомерную работу по оптимизации маршрутов конвоирования для сокращения времени непрерывного пребывания заключенных в спецвагонах при следовании по этапу. В ходе работы по улучшению условий перемещения заключенных эксперты ФСИН провели большое исследование, как развивалась служба конвоирования в России. Подробности можно прочитать на сайте "Российской газеты". В исследовании можно узнать об истории конвойного вопроса. Есть интересные сведения: как переоборудовали "столыпинские" вагоны под заключенных, какие вагоны строили в 30-е годы прошлого века и т.п.

Вообще, первый особый железнодорожный вагон для перевозки арестантов был построен в 1854 году. Это был переделанный товарный вагон вместимостью до 100 человек. Это был предшественник знаменитого "столыпинского" вагона, отличительной чертой которого являлись расположенные с торцов вагона подсобные отсеки, где перевозился скот и сельхозинвентарь. Напомним, подобные вагоны поначалу были нужны для перевозки крестьян-переселенцев в Сибирь. Когда переселенческая кампания пошла на спад, "столыпинские" вагоны начали использоваться для перевозки осужденных.

История конвойной службы

Теоретические и практические основы службы конвоирования закладывались более 200 лет назад. В 1817 году в Российской империи была введена этапная система доставки арестантов и ссыльных к местам отбывания наказания, а в 1822 году утвержден Устав об этапах. Большие перемены в конвойную службу к середине ХIХ века внесло развитие в России железных дорог. В 1854 году был построен первый особый железнодорожный вагон для перевозки арестантов, представляющий собой переделанный товарный вагон вместимостью до 100 человек, где арестанты на всем пути следования содержались в общем помещении вагона.

В 1909 году составляется Свод маршрутов и планов движения этапных партий, в котором содержались описания 379 маршрутов по пешим трактам, 216 плановых маршрутов по 37 линиям железных дорог, 40 плановых водных маршрутов по морям, озерам и рекам.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов внесла существенные коррективы в строительство специальных вагонов для конвойных подразделений, проектировка и производство которых практически прекратились.Строительство следующего поколения специальных вагонов фактически возобновилось только в 1951 году, производство которого длилось до 1959 года. Специальный вагон этой модели построен на базе стандартного пассажирского вагона.

В период с 1960 по начало 1980 года в СССР осуществлялась замена деревянных кузовов специальных вагонов на цельнометаллические. В 1961 году вышло следующее поколение специальных вагонов модели М 28-СБ, а с 1973 года ЦМВ 61-512. Вагоны указанной модели производились до 1976 и 1980 годов соответственно. Они имели классическую 9 камерную компоновку, состоящую из 5 больших и 4 малых камеры для конвоируемых лиц, расположенных в один ряд между рабочим коридором с зарешеченными окнами и глухой стеной вагона. Двери всех камер изготавливались сдвижные решетчатые, имели по два замка и окно для выдачи воды, закрывающееся сплошной металлической створкой со специальным замком.

В конце 1990 годов 50% продукции вагоностроения стандартизовалось. Одним из важнейших направлений стандартизации стала унификация типов вагонов. Не избежали этой участи и специальные вагоны, они унифицировались с плацкартными пассажирскими вагонами.

По инициативе ФСИН России в 2014 году на Тверском вагоностроительном заводе приступили к проектированию специального вагона нового поколения, который был запущен в серийное производство в 2015 году.

Размеры купированного пассажирского вагона мало отличаются от размеров камер специального вагона, само купе оборудовано 3 ярусами полок, расположенным по одной стороне купе, из различий видно наличие окна и мягких диванов. Камеры и коридор специального вагона оборудованы светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. Основным режимом освещения является люминесцентное. Туалетная комната специального вагона для спецконтингента оборудована унитазом, умывальником с краном подачи воды, поручнем, держателем туалетной бумаги, ящиком для сбора мусора. В потолке комнаты установлена вентиляция.

Установленный в вагоне аппаратно-программный комплекс позволяет осуществлять при помощи цифровых видеокамер, установленных возле камер и по периметру спецвагона, визуальный контроль как внутри вагона. Срок службы вагонов составляет не менее 40 лет.

Для обслуживания спецвагонов назначаются специально подготовленные проводники с оформлением соответствующего допуска к работе. Контроль за подготовкой спецвагона к рейсу и его экипировку осуществляют сотрудники филиалов ГЦСП МВД России, специалисты железной дороги, диспетчеры специальных перевозок. Прием спецвагона перед службой осуществляет один из помощников начальника планового караула по железнодорожному маршруту. При приеме проверяются техническое состояние, экипировка и отсутствие недостатков, влияющих на обеспечение безаварийного движения, безопасность несения службы и жизнеобеспечения спецконтингента и состава караула.