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31.01.2018 19:10
Рубрика: Происшествия

ГИБДД: В 2017 году число погибших в ДТП снизилось на 6,5 процента

Текст: Иван Петров

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России проанализировали статистику по смертности на российских дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий.

Оказалось, что ситуация характеризуется снижением смертности - число погибших сократилось на 6,5% по сравнению с 2016 годом и составило 18 979.

Кроме того, в минувшем году, по данным ГИБДД, значительно расширилась практика оформления ДТП без привлечения автоинспекторов. Так, свыше трети всех дорожных происшествий в стране было оформлено по Европротоколу.

Фото: СУ СК РФ по Ростовской области
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Еще на один итог или даже скорее тенденцию обратил внимание начальник ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников. Он отметил роль неравнодушных граждан, сообщающих в полицию о нетрезвых водителях. По их сообщениям в прошлом году было задержано более 40 тысяч водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

Вместе с тем, отмечают в ГИБДД, по-прежнему актуальны вопросы, связанные с перевозками пассажиров автобусами. Число происшествий, связанных с нарушениями правил со стороны водителей, возросло на 5 процентов (всего 5553). При реализации надзорных полномочий сотрудниками ГИБДД выявлен 121 случай, в котором услуги по перевозке пассажиров не отвечали требованиям безопасности. Пресечено 870 фактов эксплуатации автобусов с неисправной тормозной системой, 585 - с измененной конструкцией.

Отмечается, что в наступившем году сотрудники ГИБДД продолжат проводить по всей стране масштабные профилактические мероприятия, направленные на пресечение нелегальных перевозок.

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