Глава СПЧ принес извинения за драку Шевченко и Сванидзе

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов извинился за драку между журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко, входящими в состав СПЧ.

По его словам, ни Сванидзе, ни Шевченко в радиостудии, где произошел конфликт, не были представлены в качестве членов совета - "они были журналистами, публицистами, дискутантами, но не членами СПЧ".

"Конечно, я хочу от имени совета принести извинения всем тем, кто видел это видео или слышал передачу, за этот инцидент, - заявил в комментарии РИА Новости Федотов. - Очень прискорбно, что по действительно важному, принципиальному мировоззренческому вопросу, затрагивающему очень чувствительные струны человеческой души, члены совета не смогли договориться с помощью слов, а перешли на язык резких жестов".

Федотов пообещал приложить все силы к тому, чтобы Сванидзе и Шевченко принесли свои извинения аудитории и друг другу.

Ранее в интернете появилось видео трансляции в прямом эфире из студии радиостанции "Комсомольская правда". На записи запечатлена драка между известными журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко. Во время передачи они, в частности, обсуждали вопрос о том, "считать ли сталинизм болезнью".