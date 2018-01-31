Google приобрела бизнес HTC по производству смартфонов

31.01.2018, 11:19 Текст: Виктория Чернышева

В Google официально объявили о закрытии сделки по приобретению смартфонного бизнеса HTC.

Старший вице-президент компании по оборудованию Рик Остерло заявил, что рад приветствовать "невероятно талантливую команду, с которой мы будем работать над лучшими и еще более инновационными продуктами в ближайшие годы". Именно с этой командой Google сотрудничал при разработке смартфонов Pixel и Pixel 2.

В списке планов - совместная работа над технологиями в области искусственного интеллекта, а также программным и аппаратным обеспечением.

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Покупка обошлась в 1,1 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает, что Google получит неэксклюзивные лицензии на интеллектуальную собственность HTC, в том числе, дизайн смартфонов.

Кроме того, благодаря сделке компания расширит свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Тайбэй теперь станет крупнейшим инженерным центром Google", - подчеркнул Остерло.

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