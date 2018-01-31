Импорт российских товаров на Украину вырос в 2017 году на 40%

В минувшем году импорт российских товаров на Украину вырос на 40 процентов, констатировали в Национальном банке Украины. Рост произошел за счет поставок энергоносителей.

"Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС (на 23%) за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России (на 40%) - за счет угля, нефтепродуктов и удобрений", - цитирует ТАСС заявление НБУ.

Одной из причин этого украинские аналитики назвали дефицит собственного угля, "значительная часть которого в предыдущие годы поставлялась с неподконтрольных (Киеву) территорий (Донбасса)".