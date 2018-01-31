Купить что-то на купюры 200 и 2000 рублей удается не везде. Да и многие покупатели их в руках не держали.

Банкоматы денег не берут

В Крыму с новыми деньгами есть одна проблема - их принимают не все терминалы. Не распознают. Магазины даже ввели услугу: обменивают на другие купюры.

В Саратове банкоматы тоже новинки не берут. И в Питере - здесь даже в метро ими не расплатишься через автоматы. Купюры с Владивостоком и Херсонесом смогли оказаться лишь у тех петербуржцев, кто получает зарплату наличными. Распоряжаются новыми деньгами по-разному.

Бизнес на Херсонесе

Многие просто продают. "Владивосток" идет по 2200-2500 рублей. Торгуют не только в Питере, но и в других регионах, например в Удмуртии. Здесь 2000 рублей продают за 2250-3000 рублей. В Саратове-200 рублей по 300.

И ведь покупают! Хотя эти деньги не являются памятными, их тираж не ограничен и будет определяться потребностями наличного оборота. Когда их будет много, "продажная ценность" упадет до номинала. По сути, люди просто дарят 200-500-1000 рублей ушлым продавцам.

Без штрафа и информации

А в Якутске новые купюры торговля и даром не берет, потому что их невозможно проверить. Чтобы электроника работала с новыми купюрами, ее надо перенастраивать. В Астрахани это сделали. Почему не настраивают аппараты другие? Наверное, потому, что никто никого не наказывает за отказ принять новые деньги. Хотя и штраф для такого продавца - 50 тысяч рублей. Но не штрафуют. Ни в Якутии, ни в других регионах.

В Волгограде - другая картина. Лилия Синкелева сообщила "РГ", что на кассе магазина висит объявление: 200 и 2000 рублей не принимают. "У меня мама продавцом работает, - говорит Лиля. - Она рассказывала, что было очень мало информации по этим деньгам. Как они выглядят? Какие средства защиты у них? Приходилось самим искать в Интернете".

И в Омске продавцы тоже восклицают: "Вижу первый раз!". В городе новыми купюрами уже выдают зарплату и пенсии. Но потратить их не так просто.

Информированность работников торговли - ключевая проблема с новыми банкнотами. В Ростове вообще произошел курьезный случай. Дали в магазине на сдачу 2000 рублей, а на следующий день не хотели их принимать. Работала уже другая смена кассиров.

По сообщениям собкоров "РГ"