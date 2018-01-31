Как и большинство мегаполисов мира, Москва - стареющий город. Три миллиона ее жителей, или каждый четвертый, - пенсионеры. А поскольку продолжительность жизни в городе растет - только за последние семь лет она увеличилась с 73 до 77 лет, - то пожилых людей скоро будет еще больше. Это заставляет городские власти всерьез задумываться о помощи им тогда, когда единственным источником дохода для них станет пенсия. Что реально делается для этого, помимо увеличения размера денежных выплат из столичного бюджета? Об этом шел разговор на "Деловом завтраке" в редакции газеты с министром правительства Москвы, руководителем департамента труда и соцзащиты населения Владимиром Петросяном.

На первый-второй рассчитайсь

Владимир Аршакович! Дело к лету идет. А даже на московскую пенсию - мы знаем, что ее минимальный размер с 1 января 2018 года вырос до 17 500 рублей, далеко на отдых не уедешь. Москвичи жалуются, что бесплатную путевку получить трудно. Многие даже заявления не подают, так как не верят, что их очередь дойдет в обозримом будущем...Что им можно сказать в этом году?

Владимир Петросян: Проблема действительно существует. Федеральные полномочия по обеспечению санаторно-курортным лечением Москве были переданы в 2009 году. На тот момент фонд соцстрахования закупал для москвичей всего 64 тысячи путевок. За прошедшее время столичный бюджет удвоил их закупку - до 122 тысяч в прошлом году. Но и этого недостаточно, так как на учете стоят 426 тысяч человек. Это вызывает естественное недовольство москвичей. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин принял беспрецедентное решение - выделить на эти цели дополнительно 3,5 миллиарда рублей. Это дает возможность городу увеличить приобретение путевок еще на 122 тысячи. Всего их будет закуплено 250 тысяч. То есть в этом году мы обеспечим отдых и лечение больше чем половине очередников.

Москва заплатит

Город полностью оплатит путевки ветеранам или кому-то частично?

Владимир Петросян: Москва берет на себя 100% расходов на санаторно-курортное лечение всем льготникам - и федеральным, и региональным. В их число входят ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные лица, неработающие пенсионеры, граждане, пострадавшие в результате терактов, почетные доноры. Оплачивает бюджет и дорогу в оба конца на все виды транспорта. Чем ехать удобнее - москвичи решают сами.

Вы сказали, что право на бесплатную путевку имеют ветераны труда, но среди них есть и работающие. Но в отделах соцзащиты населения говорят, что путевки предоставляются только неработающим, в том числе - и ветеранам труда...

Владимир Петросян: Да, так и есть - только неработающие пенсионеры пользуются этим правом.

У ветеранов Великой Отечественной право на путевку есть. Но вряд ли они уже ездят куда-то. Ведь самым младшим участникам той войны за 90... Те, кто не может поехать, могут получить стоимость путевки деньгами?

Владимир Петросян: Всех фронтовиков, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, кто в состоянии поехать, мы полностью обеспечиваем путевками. Например, в 2017-м съездили в санатории 2,8 тысячи человек. К тем, кто нуждается в лечении, но съездить не может, выезжает "Санаторий на дому". Врачи проводят обследование, назначают и делают физиопроцедуры. 5 тысяч ветеранов и инвалидов ВОВ стали участниками этой программы. В этом году в программу "Санаторий на дому" войдут еще 1000 человек. Но компенсация за неиспользование путевки законодательством не предусмотрена.

Закупка путевок уже идет. Куда же москвичи съездят отдохнуть?

Владимир Петросян: Больше всего - 91 тысячу путевок - купим на Черноморское побережье - в Крым, Сочи, Анапу и Геленджик. Пользуется у москвичей популярностью и средняя полоса России - туда приобретем 59 тысяч, еще 22 тысячи - на Кавказские Минводы - в Пятигорск, Ессентуки и Нальчик, 28 тысяч - в Подмосковье и другие.

Многие ветераны - люди маломобильные. Им трудно взбираться по крутым лестницам, для прогулок на коляске в парке нужны приспособленные дорожки. Российские санатории готовы к тому, что к ним приедет вдвое маломобильных москвичей?

Владимир Петросян: Готовы на 100% не более 10-15% санаториев. Поэтому работаем индивидуально с каждым из них. Проговариваем, какая где медбаза, подготовлен ли персонал, насколько доступна среда. Затем так же персонально обсуждаем детали и с ветеранами, выбираем, кому что по силам. Думаю, год от года приспособленных санаториев будет больше. Над улучшением их базы сейчас работает правительство РФ - премьер-министр дал поручение.

Возраст. net

В столице много говорится о программе активного долголетия. Что она представляет собой?

Владимир Петросян: Программы как таковой еще нет, мы над ней еще работаем. У нас 24,7% населения - пенсионеры, почти 3 миллиона человек. Их с каждым годом, предупреждают эксперты, будет больше. Но мы же не хотим, чтобы вся старость у москвичей проходила дома на койке. Значит, надо помочь москвичам сохранить как можно дольше активный образ жизни. Лично я считаю, что уже с 45 лет надо готовить человека к тому, что спустя десять лет жизнь у него в корне изменится. И при необходимости заранее поменять профессию, а мы должны предоставить ему условия для переподготовки, переобучения. Это с одной стороны, а с другой - необходимо учить пенсионеров здоровому образу жизни, создавать им условия для занятий спортом.

Недавно этот вопрос обсуждался на заседании Общественной палаты Москвы. В частности, говорилось, что сегодня уход на пенсию многие уже воспринимают прежде всего как время новых возможностей. Дети выросли, карьера сделана, можно уже заняться тем, на что времени не хватало в течение всей жизни. Недаром в "Серебряный университет", где действует более 30 мастер-классов, семинаров и тренингов, множество культурных, оздоровительных программ на 2600 мест поступило 14 600 заявок. Значит, таких мест, где человек может развивать свои ранее не востребованные таланты и способности, должно быть больше?

Владимир Петросян: Согласен. Например, в центрах соцобслуживания 3 тысячи пенсионеров ежегодно обучаются компьютерной грамотности, а желающих тоже еще больше. Что именно надо сделать для того, чтобы жизнь после 55-60 расцвела для людей новыми красками? Более 10 тысяч интересных идей и предложений поступило от москвичей в ходе краудсорсинг-проекта, который так и назывался - "Активное долголетие".

И когда же программа "Активное долголетие" появится в Москве?

Владимир Петросян: Можно не сомневаться: в этом году обязательно появится.

Поправить здоровье ветеранам в санаториях помогают креотерапия, занятия в тренажерных залах, соляная пещера и многие другие виды лечения. Фото: Виктор Васенин /Павел Смертин/ТАСС

Важно!

Заявление на получение путевки можно подать в любой центр "Мои документы". Представить при этом медсправку формы 070/у04, трудовую книжку, российский паспорт, документ, удостоверяющий право на льготы, и пенсионное удостоверение. Если чего-то нет, не беда - специалист МФЦ сам запросит недостающий документ по межведомственному взаимодействию.

Справка "РГ"

Санаторно-курортная путевка предоставляется ветеранам в Москве на 18 дней из расчета по 1198 рублей в день. Ее стоимость полностью оплачивает бюджет города, как и дорогу до санатория и обратно на любом виде транспорта - поезде, автобусе или самолете. На эти цели правительством Москвы в 2018 году выделено 7 миллиардов рублей.