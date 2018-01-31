Лавров, Шойгу и Силуанов возглавили медиарейтинг министров

Медиарейтинг членов российского правительства по итогам 2017 года возглавили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов. Соответствующие данные представила информационно-аналитическая компания "Медиалогия".

Медиаиндекс популярности Лаврова составил 312 767,0, Шойгу - 141 085,0 и Силуанова - 82 352,0.

Медиаиндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлена персона в СМИ.

В десятку самых популярных членов кабинета министров также вошли Максим Орешкин, Вероника Скворцова, Денис Мантуров, Александр Новак, Владимир Пучков, Ольга Васильева и Владимир Колокольцев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей около 43,3 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Исследования проводилось в январе-декабре прошлого года. Рейтинг построен по федеральному ТВ и прессе.