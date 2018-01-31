Летевший на Кубу российский самолет экстренно приземлился в США

Российский самолет авиакомпании Azur Air, совершавший перелет на Кубу, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту американского города Атлантик-сити штата Нью-Джерси. Причиной стала неисправность двигателя.

Об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter со ссылкой на информацию Службы таможенного и пограничного контроля США.

Представители генконсульства уже выехали в Атлантик-сити.

"На место срочно выехали дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия", - отмечается в соцсети.

На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. Все они сейчас находятся в зоне ожидания аэровокзала, информирует ТАСС.