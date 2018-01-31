"Я утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые теперь будут оказываться по так называемому экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от того, где проживает тот или иной гражданин, где он зарегистрирован", - сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами.
Причем речь идет не только о физических, но и юридических лицах. "Это значит, что можно подать документы, получить результат по этим документам в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МФЦ, то есть в многофункциональном центре, при наличии соответствующих соглашений", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
При этом он отметил, что правительство в перспективе планирует расширять этот перечень. "Мы продолжим пополнять этот перечень новыми видами деятельности в соответствии с тем планом, который имеется для того, чтобы можно было оказывать подобного рода услуги в самых разных субъектах Федерации, и это было удобно для пользователей", - заявил глава правительства.
Перечень госуслуг опубликован на сайте кабинета министров. Например, по линии МВД можно оформить и получить российские и заграничные паспорта. Как и сдать экзамен на права или зарегистрировать автомобиль можно в любом подразделении министерства, а подать заявление - через МФЦ.
Значительный перечень услуг относится к ведению Пенсионного фонда. Это и информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования, и информирование о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Также в МФЦ можно подавать заявление на получение сертификата на материнский капитал или регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, замену или выдачу дубликата страхового свидетельства. Практически все услуги по пенсиям можно получить в любом отделении Пенсионного фонда.