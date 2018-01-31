Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень государственных услуг, получить которые гражданин сможет в любом месте, без привязки к месту регистрации.

"Я утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые теперь будут оказываться по так называемому экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от того, где проживает тот или иной гражданин, где он зарегистрирован", - сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами.

Причем речь идет не только о физических, но и юридических лицах. "Это значит, что можно подать документы, получить результат по этим документам в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МФЦ, то есть в многофункциональном центре, при наличии соответствующих соглашений", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом он отметил, что правительство в перспективе планирует расширять этот перечень. "Мы продолжим пополнять этот перечень новыми видами деятельности в соответствии с тем планом, который имеется для того, чтобы можно было оказывать подобного рода услуги в самых разных субъектах Федерации, и это было удобно для пользователей", - заявил глава правительства.

Перечень госуслуг опубликован на сайте кабинета министров. Например, по линии МВД можно оформить и получить российские и заграничные паспорта. Как и сдать экзамен на права или зарегистрировать автомобиль можно в любом подразделении министерства, а подать заявление - через МФЦ.

Значительный перечень услуг относится к ведению Пенсионного фонда. Это и информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования, и информирование о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Также в МФЦ можно подавать заявление на получение сертификата на материнский капитал или регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования, замену или выдачу дубликата страхового свидетельства. Практически все услуги по пенсиям можно получить в любом отделении Пенсионного фонда.