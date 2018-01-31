Митинг в защиту русского языка пройдет в Риге

"Токсичному закону - нет" и "Министерство, выпей яду!". Под такими непарламентскими лозунгами 8 февраля перед зданием Сейма в Риге пройдет очередной митинг против перевода обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык.

Штаб защиты русских школ подал заявку на проведение акции протеста, приуроченной к началу парламентского рассмотрения законопроекта, который, по сути, ведет к изгнанию русского языка из школ.

"Заявленная цель митинга - предупредить депутатов об отвратительном качестве законопроекта, подготовленного Министерством образования и науки. Он основан на ложных предположениях и разрабатывался без учета интересов заказчиков образования - родителей учеников школ нацменьшинств", - цитирует организаторов митинга ТАСС.

Они называют новый закон ядовитым, поскольку в случае принятия он отравит жизнь этим самым заказчикам. В своем интервью "Российской газете" тяжелейшим ударом по русской общине Латвии, по национальной идентичности молодого поколения русских, которые проживают в Латвийской Республике, назвал новый закон директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований и координатор Совета общественных организаций Латвии Виктор Гущин. Он считает, что билингвальная система образования, которая уже существует в стране (60 процентов предметов должны изучаться на латышском в русских школах), и без того нанесла серьезный ущерб качеству образования.

Напомним, что правительство Латвии на прошлой неделе одобрило подготовленную Минобрнауки реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020-2021 учебного года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке.