Врачам, замеченным в необоснованном несоблюдении протоколов лечения, придется доказывать свою профпригодность: их будут направлять на внеочередную переквалификацию. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"В том случае, если какой-то врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые консенсусно принимаются нашим ведущим экспертным сообществом, то у нас появляется механизм внеочередной аккредитации, то есть внеочередного повторного допуска к профессиональной деятельности", - пояснила глава Минздрава.

Она уточнила, что переквалификацией занимается профессиональное медицинское сообщество. При этом министр отметила, что и сегодня трудовое законодательство предусматривает дисциплинарную ответственность за ненадлежащее выполнение врачами своих обязанностей. "Эти механизмы могут показаться мягкими, но они действенные",- считает Скворцова.

"Вопрос о необходимости соблюдения врачами протоколов лечения поднимается регулярно, - сообщил "РГ" член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук Алексей Старченко. - При проведении проверок медучреждений Фондом обязательного медстрахования случаи несоблюдения профессиональных рекомендаций во время лечения обнаруживаются постоянно. Правда, далеко не всегда виноваты в этом врачи. Бывает, что для выполнения протокола у медучреждения элементарно не хватает ресурсов - например, отсутствуют необходимые лекарства. При этом надо учесть, что протоколы, представляющие собой, по сути, четкие алгоритмы действий врача - отнюдь не догма. Если ситуация с конкретным пациентом, особенности течения его заболевания не "вписывается" в прописанные стандарты, врач вправе применить индивидуальный подход в соответствии со своим опытом и клиническим мышлением".

Протоколы лечения, представляющие собой, по сути, четкие алгоритмы действий врача, не исключают индивидуального подхода к пациенту

В целом, считает эксперт, предлагаемый подход - направление врача на внеочередное подтверждение его профессиональной пригодности в случае, если он регулярно игнорирует рекомендации профессионального сообщества, - это правильный шаг, направленный на защиту интересов и врачей, и пациентов. "Во-первых, это дисциплинирует и в какой-то мере "отрезвит" медиков, которые считают возможным сегодня игнорировать мнение более опытных коллег (а протоколы готовят лучшие специалисты по каждому направлению), - подчеркнул Алексей Старченко. - Во-вторых, это поднимет авторитет профессиональных ассоциаций". Правда, оговорился эксперт, необходимо, чтобы протоколы лечения регулярно обновлялись и реально отражали современные подходы в лечении тех или иных заболеваний.