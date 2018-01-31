Названы самые дорогие компании России

Первую строчку в рейтинге 100 самых дорогих публичных компаний России, составленном агентством РИА Рейтинг, занял Сбербанк.

Капитализация банка за 2017 год выросла почти на 40 процентов - до 84 миллиардов долларов. Второе место занял "Газпром" с капитализацией в 53,35 миллиарда долларов. При этом доходность компании за прошлый год сократилась на 11%, но это все равно позволило ей обогнать "Роснефть", которая расположилась на третьей строчке рейтинга. Капитализация "Роснефти" за год снизилась на 24 процента - до 53,3 миллиарда долларов.

В первую десятку рейтинга попали компании "Лукойл", "Новатэк", "Норильский никель", "Газпром нефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и НЛМК.

Среди новичков, оказавшихся в рейтинге, такие компании, как En+ Group, "Детский мир", "Ленэнерго", "Инград" и "Аптечная сеть 36,6".